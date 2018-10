—¡Yo nunca toco para que me escuchen, nunca! Cuando agarro mi instrumento y toco es para mi y para el recuerdo… de mi Campo Santo querido, para Salta— por un segundo sus ojos se pierden en quién sabe qué recuerdos y sigue— Esas son las conexiones que tengo cuando toco y cuando no logro eso… —sacude la cabeza— Eso me ubica en un lugar misterioso al que muy difícil acceder porque yo no mando en mi música, mandan otras cosas… Lo que tengo que hacer es estar preparado técnicamente para las órdenes que dan el cuerpo, el corazón y el sentimiento profundo puedan producirse porque si no estuviera preparado con la técnica no podría, bajo ningún aspecto, cumplir con esas órdenes.