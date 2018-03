"En mi casa siempre había mucha gente y físicamente era difícil alejarte; por medio de la lectura, en cambio, descubrí que podía estar sola: sola leyendo". Y si en la lectura encontró un espacio para el ensimismamiento adolescente, con la escritura se dio cuenta de que es el idioma en que mejor habla, porque es "una cuestión de seguridad mía: escribiendo me sentía segura de lo que hacía, porque la poesía es ese mundo que se crea cuando alguien lo escribe, y nunca antes de eso". En uno de los poemas que componen No lo conozcas, se lee, en efecto: "Me siento como una carpa/ armada por principiantes./ La ventisca más débil/ me cimbrea hasta los pies".