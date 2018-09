Katz empezó a trabajar con una versión online de la película, que no se veía precisamente bien. Entonces se concentró en la historia romántica y trabajó para darle textura al sonido. Cuando vio la versión restaurada, quedó deslumbrado. "Es otra película. Hacía rato que no veía ese nivel de escenografías y de texturas. A nivel fotográfico es increíble", observa. Y realmente no exagera. Como la restauración partió del negativo original –el material de mayor calidad que se puede tener de una película–, logró devolverle algo del esplendor visual original.