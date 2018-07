El hallazgo de Metrópolis también puso en evidencia la precariedad en la que se hallaba el patrimonio audiovisual argentino, pero esto no redundó en políticas públicas destinadas a revertir el deterioro. "En el Museo –señala Levinson– seguimos con las mismas dificultades presupuestarias y con problemas que son difíciles de resolver. La repercusión pública del hallazgo no se tradujo en políticas de Estado concretas". Peña coincide: "Si con repercusión nos referimos a que el Estado asumiera un montón de obligaciones postergadas relacionadas con la preservación audiovisual, entonces no tuvo ninguna". Diez años después de uno de los hallazgos más resonantes de la historia del cine, el patrimonio audiovisual argentino todavía está en estado de emergencia y no cuenta con los recursos básicos necesarios para garantizar la preservación a largo plazo.