-Si, se hace en Hasta Trilce. Luego de haberlo declarado muerto en un confuso episodio en el mes de octubre, su tumba fue hallada vacía. Esto también tiene que ver con un profundo destrato. Jamás ninguna autoridad, de Cacetta para acá, habló conmigo. Ni en relación con Mar del Plata, ni en relación con el BAZOFI, ni en relación con Filmoteca. Respecto de Mar del Plata, solo hablé con el jefe de personal. Fue José Martínez Suarez quien me protegió mucho. Cuando deciden no renovarme el contrato por Filmoteca, institucionalmente no me lo comunican. En cuanto al Bazofi, (Juan) Aramburu, gerente general del INCAA, lo llamó a Juan Pablo Young, que estaba a cargo de la ENERC, y le dijo que no puedo hacer el Bazofi, por alguna razón esotérica que no me comunicaron. Jamás me llamaron a mí, que era empleado de ellos. Si me llaman y me explican las razones por las cuales no quieren que lo haga, yo no lo hago. Pero ¿cómo voy a saber que no quieren que lo haga si no me llaman? Lo hice dos años durante la gestión de este gobierno. Si cambió la política y ahora no se puede hacer, me avisan y no lo hago. Tienen una forma de moverse que es lo contrario del diálogo que dicen promover.