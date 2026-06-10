Presidenta Fernández arremete contra el poder Judicial: “Estamos a tiempo que Costa Rica no se caiga por un despeñadero”

La presidenta de Costa Rica habló en San José sobre atentados en su contra y reclamó una respuesta conjunta ante mafias y violencia, mientras sostiene que continuará al mando pese a presiones (Captura de pantalla de la transmisión en directo)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, lanzó duras críticas hacia el Poder Judicial durante una conferencia de prensa, expresando su preocupación por la reciente liberación de delincuentes peligrosos y la falta de castigos eficientes para quienes cometen delitos graves en el país.

En su intervención, Fernández se refirió al caso de tres miembros de la banda criminal “Los Marujas” en Cartago, quienes, a pesar de haber sido detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con cientos de dosis de drogas, armas y antecedentes penales, fueron puestos en libertad por la jueza Ana Laura García Delgado. La mandataria reclamó: “Con lo que cuesta que los agarren, con lo que cuesta que les den una condena y que tengan la vergüenza de dejarlos sueltos”. Fernández destacó que esta banda lleva más de veinte años operando en la provincia, sumando decenas de hechos violentos.

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La presidenta también señaló la preocupación nacional por la impunidad ante delitos cometidos en cárceles. Mencionó que, a pesar de que introducir celulares a centros penales es un delito sancionado, la Fiscalía ha optado por imponer sanciones administrativas, lo que, según Fernández, envía un mensaje equivocado a la sociedad y fomenta la continuidad de prácticas delictivas desde las prisiones.

Laura Fernández criticó al Poder Judicial de Costa Rica por la liberación de delincuentes y la falta de castigos eficientes para delitos graves. REUTERS/Mayela Lopez

Durante su discurso, Laura Fernández señaló directamente a las máximas autoridades del Poder Judicial: “Doña Patricia Solano, usted le está fallando a este país. Don Rolando Aguirre, el presidente del Poder Judicial, usted le está fallando a Costa Rica y se lo tengo que decir yo, porque soy la representante de este pueblo electa en urnas. Los dos deberían de considerar seriamente hacerse a un lado. Y si ya no pueden, denle el espacio a otra persona con sangre fresca que pueda tomar el mando del Poder Judicial”. La mandataria enfatizó que no se trata de un ataque personal, sino de una alerta ante una situación que considera grave para la seguridad pública.

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Fernández pidió respuestas sobre las razones detrás de la liberación de delincuentes y cuestionó si los jueces actúan bajo presión, amenazas o corrupción. “Este pueblo se merece que el Poder Judicial nos diga si los jueces que están liberando delincuentes es porque los corrompieron, porque los tienen amenazados, por las dos cosas. Pero no se vale que un día sí y otro también los dejen sueltos y nadie le dé respuesta a este país, porque el salario de ustedes y el mío también lo paga el pueblo de Costa Rica”, afirmó en su intervención.

La presidenta hizo un llamado enfático a la Asamblea Legislativa para que ejerza su función de control político: “Hago un llamado a la Asamblea Legislativa, que es a la que le toca ejercer el control político parlamentario sobre los supremos poderes. Deberían de estar llamando a cuentas ya al presidente del Poder Judicial, a la magistrada Solano y a estos fiscales que un día sí y otro también están dejando sueltos a delincuentes de alta gama en el país”, a través de su conferencia semanal.

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Laura Fernández advirtió sobre la impunidad en las cárceles de Costa Rica por las sanciones administrativas ante el ingreso de celulares a centros penales. (Foto cortesía Poder Judicial)

Durante la conferencia, Laura Fernández subrayó el esfuerzo realizado por el Gobierno en materia de seguridad, gestionando recursos, promoviendo leyes y coordinando con cuerpos policiales. Insistió en que, pese a los esfuerzos estatales, las acciones del Poder Judicial debilitan la sensación de justicia y seguridad en la población. “No se vale que la gente buena de Cartago y de todo el país tenga que vivir encerrada en la casa por miedo y que los maleantes anden sueltos”, expresó la mandataria.

Fernández concluyó su intervención reiterando la necesidad de que el país actúe con firmeza: “Estamos a tiempo que Costa Rica no se caiga por un despeñadero”. Su llamado busca que las distintas instituciones asuman la responsabilidad de garantizar justicia y seguridad a la ciudadanía, en medio de una crisis que ha generado alarma social en todo el país.

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