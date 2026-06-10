Renee arrancará Festival Futbolero con concierto gratis en La Bombilla previo al partido inaugural

El parque de la alcaldía Álvaro Obregón concentrará tres conciertos sin costo entre el 11 y el 19 de junio, dentro de un programa que el Gobierno capitalino desplegará en 18 puntos de las 16 alcaldías durante toda la Copa del Mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Bombilla abre los Festivales Futboleros del Mundial 2026 este 11 de junio con la artista Renee como primera presentación gratuita de la sede, según confirmó la cuenta oficial de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

El parque de la alcaldía Álvaro Obregón concentrará tres conciertos sin costo entre el 11 y el 19 de junio, dentro de un programa que el Gobierno capitalino desplegará en 18 puntos de las 16 alcaldías durante toda la Copa del Mundo.

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La presentación de Renee arranca a las 10:30 horas, en paralelo al inicio de la jornada inaugural del torneo. La sede estará habilitada con pantalla gigante para la transmisión del partido México vs. Sudáfrica, previsto a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Los tres conciertos son gratuitos, orientados al público familiar y sin venta de alcohol, conforme a los lineamientos establecidos por la administración de la jefa de Gobierno Clara Brugada. (Instagram/@holasoyrenee)

Tres artistas, tres fechas en La Bombilla

El sábado 13 de junio, Sofía Stainer tomará el escenario del parque a las 11:00 horas. La programación musical de esa sede cerrará el viernes 19 de junio con Los Askis, la agrupación de cumbia andina que recorrerá siete sedes de la ciudad entre junio y julio, también con acceso libre.

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Los tres conciertos son gratuitos, orientados al público familiar y sin venta de alcohol, conforme a los lineamientos establecidos por la administración de la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Los Festivales Futboleros: 18 sedes en toda la ciudad

La secretaria de Cultura capitalina Ana Francis López Bayghen informó que los espacios incluirán la exposición “Ajolotes en el Corazón”, alebrijes monumentales de la familia Linares, sonideros, talleres y torneos de habilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa denominado “La Fiesta del Mundial” contempla más de mil actividades culturales, deportivas y recreativas del 11 de junio al 19 de julio, con una duración de 39 días.

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La secretaria de Cultura capitalina Ana Francis López Bayghen informó que los espacios incluirán la exposición “Ajolotes en el Corazón”, alebrijes monumentales de la familia Linares, sonideros, talleres y torneos de habilidad.

Siete de las 18 sedes transmitirán los 104 partidos del campeonato; las 11 restantes proyectarán los juegos de la selección mexicana y encuentros de relevancia. La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, confirmó que esos siete festivales permanecerán activos durante todo el torneo.

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Entre los artistas confirmados para otras sedes figuran La Sonora Santanera, Sonido La Changa, La Sonora Dinamita, Los de Abajo, Sonido Gallo Negro, Mono Blanco, Los Choclok y el Mariachi Femenino Innovación Mexicana. La programación también incluye batucadas comunitarias, ferias de la nieve y el maíz, torneos de teqball y fut-tenis, y cascaritas abiertas al público.

El Zócalo, epicentro del día inaugural

El acceso al Fan Fest es libre pero sujeto a la capacidad del recinto. La FIFA recomienda llegar en transporte público: Metro líneas Zócalo, Pino Suárez, Allende y Bellas Artes; o Metrobús Línea 4 en las estaciones República de Argentina, República de Chile y Bellas Artes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel ciudad, el FIFA Fan Fest en el Zócalo abrirá sus puertas a las 10:00 horas con capacidad para 55.000 asistentes. La Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución tras el partido inaugural, con inicio estimado después de las 15:00 horas, según informó la FIFA.

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El acceso al Fan Fest es libre pero sujeto a la capacidad del recinto. La FIFA recomienda llegar en transporte público: Metro líneas Zócalo, Pino Suárez, Allende y Bellas Artes; o Metrobús Línea 4 en las estaciones República de Argentina, República de Chile y Bellas Artes.

Un parque con historia en el sur de la ciudad

La Bombilla no es un espacio cualquiera. El parque, ubicado en la colonia Chimalistac sobre Avenida Insurgentes Sur, lleva el nombre del restaurante donde el 17 de julio de 1928 fue asesinado el expresidente Álvaro Obregón.

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El recinto fue inaugurado el 17 de julio de 1935, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, y su diseño corrió a cargo del arquitecto Enrique Aragón Echegaray. Hoy es un punto de esparcimiento del sur capitalino, con fuentes, jardines y un espejo de agua, accesible desde la estación de Metrobús La Bombilla y el Metro Miguel Ángel de Quevedo.

Cómo llegar al evento

La opción más directa en transporte público es el Metrobús Línea 1, con bajada en la estación La Bombilla, ubicada frente al parque sobre Avenida Insurgentes Sur. La línea opera de lunes a sábado desde las 4:30 horas y los domingos desde las 5:00 horas.

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En Metro, la estación más cercana es Miguel Ángel de Quevedo (Línea 3, dirección Universidad), a unos minutos a pie del parque. También es posible llegar desde la estación Coyoacán, igualmente sobre la Línea 3, a cinco minutos caminando.

El parque se localiza en Avenida de la Paz, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón. Dado el aforo que se espera para la jornada inaugural, las autoridades recomiendan evitar el auto particular y priorizar el transporte público.

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