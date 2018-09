En MUTEK, Paterson presentó, junto a Michael Rendall, su último álbum, No sounds are out of bounds, que combina reggae, ritmos psicodélicos y lírica, y también toco temas de Metallic Spheres, el disco que grabaron junto a Gilmour. Como era esperable, y deseable, tampoco faltaron algunos de aquellos temas clásicos, como Fluffy White Clouds, que junto The Orb's Adventures Beyond The Ultraworld y U.F.Orb posicionaron a The Orb como pionero de la música electrónica "atmosférica" y "futurista".