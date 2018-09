—La película tiene un estilo visual bastante particular, que se acerca a lo onírico en muchas pasajes de la historia, y muy diferente a tu película anterior que era mucho más directa y sencilla.

— Bueno, desde el comienzo intuí que había que comunicar esa subjetividad de la protagonista, a través de la imagen pero también de lo sonoro. Trabajamos con Fernando Locket, el director de fotografía y Guido Berenblum, el sonidista, concibiendo la casa familiar como una especie de burbuja, porque la protagonista está ahí protegida pero a la vez aislada del mundo. Y también trabajando la idea de que la percepción de ella no está necesariamente en foco, que hay algo que se escapa. La puesta en escena, los encuadres, sus posturas, algo que no está del todo bien. Porque ella está "empastillada" y su percepción no es la más confiable, pero también porque la propia película es sobre cómo ella va haciendo foco en lo que le pasó.