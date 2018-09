"Cuando me miran, en esos ojos veo fuerza y energía y un voto de confianza. Es una identificación. Es como si me dijeran 'te elegimos, te seguimos, te queremos porque podés representarnos'". Habla con convicción y brillan sus ojos oscuros enormes y maquillados. La que esto dice no es la Lali huracán sino una mujer en susurros, una Mariana afiebrada luego de una jornada intensa en la que posó horas y horas para una producción de fotos. Habla de las chicas que le escriben en Instagram, las que cada vez que la ven le piden que hable por ellas pero que a la vez la eligieron para escucharla. Y no solo para escuchar sus discos sino también sus ideas y sus posturas en determinados debates.