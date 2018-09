"Un escritor que yo respeto mucho —continúa— es Juan Carlos Onetti, el uruguayo. Una vez le preguntaron cómo escribía y él dijo: 'Mire, a diferencia de Vargas Llosa que dice que la literatura es como si fuera su esposa, que se levanta, escribe, duerme la siesta, vuelve a escribir… en cambio para mí la literatura es como una amante con la cual me veo pasionalmente con ciertos tiempos y después puedo pasar largo tiempo sin verla'. A mí me pasa eso. Hablando de platos, puedo hacer cuatro en una mañana y después me puedo estar treinta días sin hacer nada. Es casi como un impulso. Y en esos momentos maravillosos son casi como una situación de trance. Me pasa también cuando escribo: no puedo parar. Puedo estar hasta las seis de la mañana a veces. Sería mejor ser metódico, pero no lo soy".