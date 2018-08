Nuestra cotidianeidad es construida. Creemos que todo ha estado así, como ahora, como lo vemos, desde siempre, pero no. La vaca, por ejemplo, no es originaria de América. Las primeras llegan con Cristóbal Colón, en su segundo viaje. Primero a Potosí y desde allí, por tierra, a Tucumán. Año 1549 gracias a Juan Núñez del Prado: los primeros ejemplares en territorio nacional. Pero en 1555 los hermanos Goes llevan de Brasil a Asunción las vacas que finalmente se esparcieron por el país, aunque llegó poco: siete vacas y un toro. Lo cuenta Juan José Becerra en su libro de 2007 La vaca: viaje a la pampa carnívora.