Una consulta oportuna es vital para impedir daños mayores y mantener tu bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar el hígado graso antes de que presente síntomas es fundamental para evitar complicaciones graves en la salud.

Y es que pocas personas saben que la esteatosis hepática puede avanzar de forma silenciosa y, sin tratamiento oportuno, evolucionar hacia inflamación, fibrosis o cirrosis.

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Al identificar el problema en etapas tempranas, es posible implementar cambios en el estilo de vida y, si es necesario, iniciar tratamiento médico que prevenga daños irreversibles en el hígado.

Es así que la detección oportuna permite mantener la función hepática y reducir el riesgo de enfermedades asociadas, como diabetes o enfermedades cardiovasculares.

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La detección temprana del hígado graso resulta clave para evitar su evolución hacia daños hepáticos irreversibles y complicaciones de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo detectar el hígado graso cuando aún no ha dado ningún síntoma

Como mencionamos, el hígado graso, conocido médicamente como esteatosis hepática, puede desarrollarse sin dar síntomas evidentes en las primeras etapas.

Por esta razón, la detección temprana suele depender de estudios médicos y no de señales físicas.

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Los siguientes son algunos de los métodos más efectivos para detectar el hígado graso en etapa tempranas, de acuerdo con información de Heathline:

Análisis de sangre: Los médicos suelen detectar el hígado graso de manera incidental al observar alteraciones en las enzimas hepáticas (ALT, AST, GGT) durante estudios de rutina. Aunque no siempre indican hígado graso, valores elevados pueden sugerir la necesidad de estudios adicionales.

Ultrasonido abdominal: Es el método más común para diagnosticar hígado graso asintomático. Permite visualizar el tejido hepático y detectar acumulaciones de grasa.

Tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM): Son estudios más precisos que pueden confirmar la presencia de grasa en el hígado, aunque no se utilizan de rutina por su costo.

Fibroscan: Es un tipo especial de ultrasonido que mide la rigidez y cantidad de grasa en el hígado.

El ultrasonido abdominal es el método diagnóstico de elección para detectar hígado graso asintomático y evaluar el tejido hepático de manera no invasiva. (Azura Cancún)

Es importante mencionar que en el caso de esta condición, la única forma segura de detectar el hígado graso en etapas tempranas es acudir a revisiones médicas periódicas, especialmente si tienes factores de riesgo.

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Las revisiones periódicas deben realizarse cada 6 meses a un año máximo entre estudio.

No hay síntomas específicos en la fase inicial, por lo que el diagnóstico depende de pruebas de laboratorio y estudios de imagen realizados por profesionales de la salud.

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Las personas que deben realizarse revisiones periódicas para su detección temprana son las siguientes:

Personas con obesidad

Diabetes tipo 2

Colesterol o triglicéridos altos

Síndrome metabólico

Antecedentes familiares de enfermedades hepáticas o consumo excesivo de alcohol tienen mayor riesgo.

Ante estos factores, los médicos pueden solicitar estudios aunque no existan síntomas.

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