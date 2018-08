A la fecha, Guidi tiene numerosas grabaciones con Enrico Rava, Matthew Herbert, Gianluca Petrella, Louis Sclavis, Gerald Cleaver, Daniele Di Bonaventura, Luca Aquino y Michael Michele Rabbia. Como líder, su discografía comprende The House Behind This One (Camjazz, 2008), The Unknown Rebel Band (Camjazz, 2009), We Don't Live Here Anymore (2011), City of Broken Dream (ECM, 2013), This Is the Day (2015), Giovanni Guidi Rebel Band (Casa del Jazz, 2016) e Ida Lupino (ECM, 2017). Sus distintos proyectos incluyen el trío con Thomas Morgan y Joao Lobo, el quinteto con Francesco Bearzatti y Roberto Cecchetto y un trío eléctrico con Joe Rehmer y Federico Scettri.