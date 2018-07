Así, a Ballads (1963), Duke Ellington & John Coltrane (1963) y John Coltrane and Johnny Hartman (1963, grabado un día después del álbum recién descubierto), son todos discos claramente "amables", a los que se podrían oponer Impressions (1963) y Live at Birdland (1964), donde la música, que le exige al oyente algo más de atención, proviene de una mezcla de registros en vivo y de estudio unos al lado de otros. De acuerdo con Khan, Both Directions at Once: The Lost Album combina claramente esos dos mundos e incluye, por caso, Vilia –una melodía que proviene de la opereta Die Lustige Witwe (La viuda alegre), de Franz Lehar–, el standard Nature Boy –de Eden Ahbez– con Impressions, One Up, One Down y dos temas sin título, todos estos firmados por Coltrane. "La duración de todas las tomas del 6 de marzo –anota Khan– se adecuan al tiempo apropiado para los dos lados de un LP. Adicionalmente, cada surco equilibra y empareja el lado A y el B de un disco."