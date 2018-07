Antes de ir a algún café o fast food de la Avenida Corrientes o de volver directamente a los hogares, las familias más pudientes comprarán el merchandising oficial a no menos de mil pesos y las menos pudientes se conformarán con esos muñecos que los vendedores ambulantes venden en la vereda a 200. No emitirán el sonido de las canciones de la granja cuando los chicos le apreten la panza pero al menos tienen esos colores chispeantes que evidencian el recuerdo de haber estado ahí, viendo La Granja de Zenón. Ya no en la pantalla, sino en la butaca, frente al escenario, en vivo. Ni mejor ni peor. Experiencias diferentes.