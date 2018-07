–La ley se va a aprobar. Tal vez deba volver a la Cámara Baja por alguna modificación, pero la ley se tiene que aprobar, porque de no aprobarse se dejaría que las cosas sigan como están, que sigan muriendo mujeres en la Argentina. Seguramente siga habiendo mujeres con graves problemas post aborto que probablemente no les permitan posteriores alumbramientos. Algunos dicen que el peronismo no tienen nada que ver con el aborto y sería bueno que lean a Tomás Eloy Martínez sobre el aborto cruentísimo que tuvo Evita y luego le produjo grandes problemas en su aparato ginecológico. Todo eso va a seguir. La diferencia es que hasta ahora no había responsabilidades. Esta responsabilidad no se diluye más: si no se aprueba la ley, será responsabilidad de todos los que hicieron todo para que la ley no salga. Los senadores van a tener sobre sus hombros la responsabilidad de haber hecho algo tan contrario contra la salud pública.