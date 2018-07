Mientras escribía los cuentos mis amigos me invitaron a conocer el edificio. Les pedí que me esperaran hasta que terminara el libro. Me gustaba inventar esas historias casi a ciegas mientras el Kavanagh seguía ahí afuera, como una garantía de que estaba todo bien. Sabía que la realidad iba a superar a la ficción, y yo estaba escribiendo ficción. Conocer el Kavanagh personalmente era cumplir con un deseo de la infancia. A otros puede parecerles poca cosa pero para mí era una gran aspiración y ese anhelo me mantenía despierta en el teclado, desde las 9 de la noche hasta la madrugada, imaginándolo. De paso me reservaba lo mejor para el final, como un premio.