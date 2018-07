"¿Por qué de pronto he decidido ponerle a mi libro este título insólito, La liebre de la Patagonia? (…) Aunque sé ver, aunque estoy dotado de una rara memoria visual, el espectáculo del mundo o el mundo como espectáculo me remiten siempre a una disociación empobrecedora, a una separación abstracta que me prohíbe el asombro, el entusiasmo, y deshacen a la vez el objeto y el sujeto. A los veinte años, ya lo he contado en este libro, Milán pasó a ser verdad cuando, atravesando la plaza del Duomo, me puse a recitar para mí mismo en voz alta las primeras líneas de La cartuja de Parma. Es un ejemplo entre miles. Como la sacudida alucinante, de consecuencias infinitas, que tuve en Treblinka debida al encuentro de un nombre y de un lugar, el descubrimiento de un nombre maldito en los carteles corrientes de las carreteras y de la estación, como si allá nada hubiese ocurrido. Como las lágrimas contenidas de Abraham Bomba en la peluquería de Tel Aviv. Cada día, durante la redacción de este libro, he pensado en las liebres, en las del campo de exterminio de Birkenau, que se escurrían bajo las alambradas infranqueables para los hombres, en las que abundaban en los grandes bosques de Serbia mientras conducía de noche, cuidándome mucho de no matar a ninguna, y también en la que, como un animal mítico, surgió ante el haz luminoso de mis faros después del pueblo patagón de El Calafate, clavándome literalmente en el corazón la evidencia de que estaba en la Patagonia, de que en aquel preciso instante la Patagonia y yo 'estábamos de verdad juntos'. Eso es la encarnación. Tenía casi setenta años, pero todo mi ser saltaba de una alegría salvaje, como a los veinte".