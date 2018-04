-Pues mire, yo no soy creyente. Yo opino desde afuera ¿verdad? El Papa de hoy día dice cosas que están muy bien, dice cosas que parecen mostrar una gran evolución política de la Iglesia. Ahora, no las hace. Las dice pero no las hace. En realidad la Iglesia no ha cambiado nada desde que subió este Papa que dice cosas tan… progresistas, tan justas sobre la reforma de la Iglesia. Tal vez se deba a que las estructuras de la Iglesia son muy rígidas y que no es fácil cambiar de la noche a la mañana de política, o tal vez se trata de una estrategia del Papa, inteligente, para mejorar la imagen de la Iglesia Católica que se ha visto muy deteriorada, sobre todo desde las denuncias de pedofilia a los religiosos en los colegios. Yo no sé, pero digamos claramente no creo que la Iglesia haya cambiado. Lo que ha cambiado sí, en voz de la figura más importante de la Iglesia, es una retórica que tiene que ver mucho con cambios que la Iglesia todavía no hace.