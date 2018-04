— No sé, creo que tiene que ver con los tiempos que vivimos. A partir del 2015, creo que Ni una Menos a mí me llevó y me ayudó a conocer a muchísimas mujeres valiosas que desde hace añares venían militando los derechos de las mujeres, venían militando el feminismo, y ellas me abrieron a mí un mundo. Un mundo al que yo me negaba. Yo decía: ¿qué? No, no. Yo tenía este discurso, que tiene que ver con la ignorancia, ay, ni machismo ni feminismo, somos todos iguales. Y empecé a ver que no, que había conceptos que eran bien distintos, y en lugar del dedito así empecé a poner el dedito así; y cuando empezás a poner el dedito así, te empezás a encontrar con cosas que no te gustan. Y vos me decías de qué te sentís orgullosa: de haber podido meter el dedito para adentro y haberme bancado eso que encontré que no me gustaba e intentar modificarlo. Vos me decís, ¿lo modificaste todo? No. Cuesta, cuesta. Pero bueno, me siento orgullosa del intento. Me siento mejor persona.