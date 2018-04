-Los delitos de lesa humanidad son cometidos por el Estado, no por grupos de civiles. Precisamente, lo que se le achaca al terrorismo de Estado es no haber utilizado las leyes de la Constitución para castigar determinados delitos que pudo haber cometido la guerrilla. En consecuencia, estos delitos que habrían perpetrado las organizaciones armadas, que no fueron juzgados por las leyes penales, son prescriptibles. En cambio, como sabemos, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Además, la reconciliación como acto cristiano es un concepto no sólo falaz sino también abominable desde todo punto de vista. Esa reconciliación o la teoría de los dos demonios describe una situación en la cual dos bandos mantienen un enfrentamiento ante una sociedad que mira atónita, desde afuera, lo que paso. Y no fue así. No lo fue, principalmente porque acá no hubo una guerra, sino una cacería. Y si apelamos a una terminología bélica, esa "guerra" no fue contra un bando beligerante al cual se lo podía considerar como tal, sino que fue una "guerra" contra toda la sociedad argentina. Porque según las teorías de la guerra contrarevolucionaria, en la que abrevaban estos tipos, planteaban que la fortaleza de los grupos insurgentes se encontraba en la retaguardia. Es decir en la sociedad civil. Había que atacar a la sociedad civil para lo lograr lo que ellos llamaban "dejar al pez sin agua".