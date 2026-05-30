Venezuela

Edmundo González dijo que es momento de generar las condiciones para unas elecciones “libres y democráticas” en Venezuela

El diplomático, exiliado en España, exigió la liberación de todos los presos políticos, “el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del poder electoral y del poder judicial” para garantizar unos comicios transparentes

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El líder opositor venezolano exigió elecciones libres y democráticas en el país

Edmundo González Urrutia realizó un llamado público para que el país avance hacia un proceso de elecciones presidenciales libres y democráticas. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el dirigente ratificó la vigencia del mandato popular expresado el 28 de julio de 2024 y subrayó la necesidad de crear las condiciones para una verdadera transición política.

“Ese mandato es real, está documentado, está en las actas y nadie, ningún fraude, ninguna amenaza, ninguna presión puede borrarlo de la historia de Venezuela”, afirmó González Urrutia, quien venció en esos comicios al ex dictador Nicolás Maduro quien, sin mostrar las actuas, se proclamó victorioso.

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El diplomático, actualmente exiliado en España, enfatizó que su deber consiste en proteger y defender el espíritu democrático evidenciado durante la última contienda electoral. En ese sentido, hizo hincapié en que los ciudadanos eligieron democracia, institucionalidad, libertad y un futuro digno.

“El 28 de julio del 2024 logramos demostrar que Venezuela quiere un cambio político. Los venezolanos eligieron ese día la democracia, la institucionalidad, la libertad y un futuro con dignidad”, sostuvo.

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En su mensaje, González Urrutia enumeró los elementos indispensables para garantizar un proceso electoral auténtico. Propuso la construcción de condiciones orientadas a unas elecciones presidenciales que funcionen como instrumento ciudadano para el cambio y la “reinstitucionalización democrática”. Entre los aspectos irrenunciables, mencionó la necesidad de árbitros independientes, un registro electoral que refleje la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a medios independientes.

Elecciones Municipales en Venezuela
González Urrutia pidió respetar la voluntad popular y garantizar unas elecciones libres en Venezuela (EFE)

Además, subrayó que existen condiciones previas que no admiten negociación: "la libertad de los presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del poder electoral y del poder judicial”.

El mensaje de González Urrutia también incluyó referencias al respaldo que ha recibido de otras figuras de la oposición venezolana, como María Corina Machado, y de fuerzas democráticas dentro y fuera del país. El dirigente recordó el reciente encuentro realizado en Panamá, durante el cual se consolidó la unidad opositora con el objetivo común de alcanzar la libertad en Venezuela.

“Hace pocos días, en Panamá, María Corina Machado y las fuerzas democráticas de Venezuela se reunieron con un solo propósito: la libertad de Venezuela. Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino”, expresó. Para el dirigente, la convergencia de esfuerzos entre los principales referentes opositores refuerza el mandato popular por un cambio de sistema.

El político subrayó la importancia de que el liderazgo democrático permanezca alineado en la búsqueda de una salida pacífica y electoral. “Porque cuando el liderazgo democrático de Venezuela y en coalición apuntan en la misma dirección, esa dirección es un mandato”, aseguró.

“Reconocer la necesidad de un proceso electoral presidencial, para mí, es honrar la voluntad de todo un pueblo que quiere libertad. Venezuela está por encima de cualquier otra cosa. El mandato del 28 de julio es de Venezuela. Yo soy su custodio, no su dueño”, agregó.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia sonríen y levantan papeles en un mitin, rodeados de gente. Se ve una bandera venezolana
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia muestran las actas del triunfo electoral del 28 de julio de 2024 (X)

González Urrutia declaró que hará todo lo posible para que ese mandato se traduzca en libertad, democracia y un futuro en el que los venezolanos puedan decidir sobre su destino. El político remarcó que la meta es que la elección popular se respete y que las aspiraciones de paz, democracia y libertad sean una realidad en el país sudamericano.

“Nuestro pueblo eligió tener paz, tener democracia y tener libertad, y tiene derecho a que su elección sea honrada. Y yo, mientras tenga voz, voy a defender ese derecho, sin odio, sin violencia, pero sin rendirme”, concluyó en su mensaje compartido en redes sociales.

El pronunciamiento de González Urrutia se suma a otras voces opositoras y a demandas internacionales que exigen el establecimiento de garantías mínimas para la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela. El proceso de diálogo y presión internacional continúa en curso, mientras la sociedad civil y actores políticos insisten en la necesidad de una solución electoral y democrática que permita renovar las instituciones del país.

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