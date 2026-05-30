Colombia

La Policía desmanteló fábrica de medicamentos falsos en el sur de Bogotá: había más de 200.000 medicinas adulteradas

Una acción conjunta entre la Policía, el Invima, la Fiscalía y otras entidades permitió el decomiso de caramelos y dulces con irregularidades en fechas de vencimiento y presentación, cuyo valor estimado supera los $6.000 millones

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Un reciente operativo reveló la existencia de productos fabricados en condiciones insalubres y sin controles sanitarios, situación que las organizaciones internacionales han asociado con efectos graves como intoxicaciones y fallas en tratamientos - crédito @PoliciaAduanera/X

La Policía Fiscal y Aduanera desmanteló en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, una fábrica clandestina de medicamentos falsos que tenía listas 213.204 unidades para su distribución ilegal, en un operativo conjunto con el Invima, la Fiscalía, la Dian y la Secretaría de Salud de Bogotá.

Según las autoridades, la mercancía incautada estaba destinada a circular en la ciudad y representaba un riesgo para la salud pública por sus condiciones de fabricación y por la imitación de marcas comerciales.

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El golpe incluyó además otro allanamiento en la localidad de Los Mártires, en el que fueron halladas cerca de seis toneladas de caramelos, dulces y gomas con fechas de vencimiento presuntamente borradas o con apariencia de producción no autorizada.

De acuerdo con el reporte oficial, la mercancía decomisada en ambos puntos tendría un valor cercano a $6.000 millones y quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

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“Cada golpe al contrabando es un golpe directo a las finanzas del crimen organizado”, afirmó el teniente coronel Daniel Giovanni Lozano Rodríguez, director encargado de la Policía Fiscal y Aduanera.

En una comunicación divulgada por la institución en su cuenta de X, la Policía informó además que durante el operativo fueron incautadas maquinaria industrial y sustancias químicas usadas para la fabricación ilegal de productos fraudulentos y falsificados.

El operativo conjunto incauta mercancía por cerca de $6.000 millones destinada a ingresar productos falsificados y de contrabando al mercado bogotano - crédito Policía Fiscal y Aduanera
El operativo conjunto incauta mercancía por cerca de $6.000 millones destinada a ingresar productos falsificados y de contrabando al mercado bogotano - crédito Policía Fiscal y Aduanera

Según Noticias Caracol, en la bodega de Kennedy los responsables tenían preparadas miles de unidades de analgésicos falsos para comercializarlas en Bogotá.

El medio citado informó que en el lugar había bultos apilados a lado y lado, bolsas de basura y canecas que aparentaban contener material de construcción.

El coronel Daniel Lozano, director de la Policía Fiscal y Aduanera, dijo a través de una publicación en redes sociales que: “Durante el procedimiento realizado en la localidad de Kennedy, fueron halladas maquinarias e insumos como bicarbonato de sodio, ácido cítrico, empaques y cajas utilizadas para la elaboración de productos analgésicos para aliviar síntomas digestivos”.

Los investigadores hallaron un centro de producción artesanal equipado con máquinas y empaques que emulaban distintas marcas. Los productos estaban en condiciones antihigiénicas, un factor que, de acuerdo con las autoridades, podía poner en riesgo a las personas que los consumieran.

El intendente Ómar Barón, perito de la Policía Fiscal y Aduanera, dijo que los compradores pueden revisar detalles físicos del empaque para detectar irregularidades. “Todos los empaques tienen un abre fácil. Además, poseen ciertos elementos originales y unos cortes perfectos. El sistema de impresión es muy nítido y claro”, explicó en declaraciones a Noticias Caracol.

Barón también describió el estado del lugar intervenido: “El sitio en el que se estaban depositados, la mala manipulación de los elementos y toda la contaminación que se encontró en el lugar”.

A partir de ese hallazgo, la Policía recomendó desconfiar de precios demasiado bajos y comprar estos productos únicamente en establecimientos autorizados.

En Kennedy se hallan insumos y maquinaria para fabricar analgésicos falsos que imitaban marcas comerciales en condiciones antihigiénicas - crédito Policía Nacional
En Kennedy se hallan insumos y maquinaria para fabricar analgésicos falsos que imitaban marcas comerciales en condiciones antihigiénicas - crédito Policía Nacional

La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos señaló que “los medicamentos falsificados (imitados o adulterados) pueden ser perjudiciales para la salud, ya que, aunque se hagan pasar por auténticos, pueden contener ingredientes incorrectos, demasiado, muy poco o ningún ingrediente activo, o bien otros ingredientes dañinos”.

Esa definición coincide con lo encontrado por las autoridades en Bogotá: productos que simulaban ser originales, pero eran fabricados fuera de controles sanitarios.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos advirtió que “las consecuencias de los medicamentos falsificados y de calidad inferior incluyen intoxicaciones, enfermedades no tratadas, muerte prematura y fracaso del tratamiento”.

La Policía Fiscal y Aduanera incauta sustancias químicas, empaques y maquinaria industrial clave en la producción de productos fraudulentos - crédito Polfa
La Policía Fiscal y Aduanera incauta sustancias químicas, empaques y maquinaria industrial clave en la producción de productos fraudulentos - crédito Polfa

El organismo citó como ejemplo un caso ocurrido entre noviembre de 2008 y febrero de 2009, cuando 84 niños nigerianos murieron por insuficiencia renal aguda causada por dietilenglicol en un jarabe para la dentición.

La misma fuente recordó otro episodio ocurrido el año anterior en Panamá, cuando un fabricante químico chino vendió dietilenglicol, el ingrediente activo del anticongelante, como glicerina de grado farmacéutico a una empresa europea.

Ese antecedente ilustra el tipo de daño que pueden causar sustancias ajenas al uso médico cuando ingresan a cadenas ilegales de producción o comercialización.

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