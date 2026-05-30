INAPAM no dará un pago extra el 30 de mayo: la verdad detrás del supuesto depósito para adultos mayores

En los últimos días se ha viralizado información que asegura que las personas adultas mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) recibirán un “pago especial” hoy 30 de mayo de 2026.

Sin embargo, esta versión ha generado confusión entre miles de beneficiarios, ya que no se trata de un nuevo subsidio ni de un depósito automático otorgado por el Gobierno Federal.

PUBLICIDAD

La realidad detrás de esta noticia está relacionada con un derecho laboral establecido en la Ley Federal del Trabajo: el reparto de utilidades, también conocido como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Este beneficio económico debe ser entregado por las empresas a sus trabajadores cuando obtuvieron ganancias durante el ejercicio fiscal anterior. En el caso de las personas morales, la fecha límite para realizar el pago vence el 30 de mayo.

PUBLICIDAD

El INAPAM no deposita dinero extra

Autoridades y especialistas aclararon que el INAPAM no funciona como una institución bancaria ni realiza transferencias económicas por el simple hecho de contar con la credencial oficial.

Un adulto mayor revisa sus finanzas ante la confusión generada por el supuesto “pago especial” del INAPAM; autoridades aclararon que no se trata de un apoyo extra, sino del reparto de utilidades para trabajadores formales

Los beneficios habituales de esta tarjeta continúan siendo descuentos y facilidades en servicios como transporte público, salud, alimentación, agua, predial, actividades culturales y recreativas, entre otros. No obstante, no existe un programa universal de depósitos extraordinarios para adultos mayores afiliados al instituto.

PUBLICIDAD

Por ello, las publicaciones que hablan de un “pago especial” o un “bono” pueden resultar engañosas si no se explica el verdadero origen del dinero.

¿Quiénes sí pueden recibir este ingreso adicional?

El reparto de utilidades únicamente corresponde a las personas adultas mayores que continúan trabajando formalmente bajo un esquema de sueldos y salarios.

En particular, el beneficio puede aplicar para quienes participan en el programa Vinculación Productiva del INAPAM, una iniciativa que facilita la incorporación laboral de personas mayores de 60 años en empresas, tiendas de autoservicio, áreas administrativas y comercios formales.

PUBLICIDAD

Para tener derecho a recibir utilidades es necesario cumplir ciertos requisitos legales, entre ellos:

Haber trabajado al menos 60 días durante el año fiscal anterior.

Mantener una relación laboral subordinada.

Laborar en una empresa que haya generado utilidades.

Estar contratado formalmente con prestaciones de ley.

En estos casos, el depósito no lo realiza el INAPAM, sino directamente el patrón o empresa empleadora, normalmente a través de la misma cuenta bancaria donde se paga la nómina.

PUBLICIDAD

La razón detrás del supuesto “pago triple”

Parte de la confusión también surgió porque algunos contenidos en redes sociales mencionan un supuesto “pago triple” para adultos mayores durante mayo.

En realidad, esto solo podría ocurrir para un sector muy reducido de personas que coincidan en tres escenarios distintos:

Recibir su salario mensual por continuar trabajando. Cobrar el reparto de utilidades antes del 30 de mayo. Obtener el depósito regular de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, en caso de tener 65 años o más.

Sin embargo, estos ingresos son completamente independientes entre sí y no forman parte de un nuevo programa social.

Un adulto mayor revisa sus finanzas ante la confusión generada por el supuesto “pago especial” del INAPAM; autoridades aclararon que no se trata de un apoyo extra, sino del reparto de utilidades para trabajadores formales

Adultos mayores deben mantenerse informados

Especialistas recomiendan a la población adulta mayor verificar siempre la información en fuentes oficiales antes de compartir publicaciones relacionadas con apoyos económicos o depósitos extraordinarios.

PUBLICIDAD

Actualmente, el INAPAM mantiene sus beneficios tradicionales enfocados en descuentos y programas de integración social y laboral, pero no ha anunciado pagos adicionales universales para finales de mayo.

Por ello, si una persona adulta mayor no trabaja formalmente bajo el régimen de sueldos y salarios, no recibirá ningún depósito especial este 30 de mayo, aun cuando cuente con credencial vigente del INAPAM.

PUBLICIDAD