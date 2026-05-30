Ganaderos y Gobierno cierran filas para combatir el gusano barrenador en México: implementan 700 mil trampas en diversas regiones

Gusano barrenador de ganado afecta el ganado de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector ganadero mexicano se encuentra en un momento clave de reorganización y fortalecimiento institucional, tras la reciente XC Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

Durante este encuentro, se consolidó una agenda estratégica enfocada en la sanidad animal, la trazabilidad, la comercialización, el impulso a la infraestructura láctea y el acceso a mejores mecanismos de financiamiento para los productores.

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El Maestro Leonel Cota Montaño, Subsecretario de Agricultura, encabezó la reunión en representación de la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez. Ante la presencia de 200 dirigentes pecuarios de todo el país, el funcionario federal presentó los lineamientos que delinearán el trabajo conjunto entre el gobierno y los principales actores del sector rural en los próximos años.

Uno de los temas centrales fue la reciente reunión entre el subsecretario y la presidenta de de México, Claudia Sheinbaum, en la que se revisaron puntos previamente acordados con el líder nacional de la CNOG, Homero García de la Llata. Entre los temas abordados destacaron la importancia de reforzar la trazabilidad, la sanidad y el combate al gusano barrenador.

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XC Asamblea General Ordinaria de la CNOG. (especial)

Estrategias para la lucha contra el gusano barrenador

La lucha contra la plaga en el ganado fue identificada como una problemática regional, que requiere acciones coordinadas no solo a nivel nacional sino también internacional. Se anunció una próxima visita de supervisión en Chiapas a la planta de mosca estéril y la participación de autoridades mexicanas en reuniones en Panamá para evaluar la situación desde su origen centroamericano.

La mandataria mexicana solicitó la instalación masiva de trampas de monitoreo, logrando superar las 700 mil unidades en todo el país, con la colaboración de programas federales como Sembrando Vida.

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“Si el que mejor puede combatir el gusano barrenador es el que lo padece o el que lo va a padecer, requerimos muchos productores que se involucren en los temas de control. Si se involucran, vamos a ganar la batalla más temprano que tarde”, señaló el subsecretario.

Respecto a la trazabilidad, indicó que el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado continuará vigente y no se dará marcha atrás en las políticas de identificación, ya que es indispensable para conocer el origen y destino del ganado, rechazando la idea de sustituirla únicamente con marcas tradicionales.

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En materia de control fronterizo, la jefa de Estado ordenó a la Guardia Nacional reforzar los operativos en el sur para reducir el trasiego ilícito de animales. El objetivo es disminuir el flujo de cabezas de ganado en tránsito por la frontera sur, pasando de cifras previas de hasta un millón a 400 mil al cierre del año, de manera ordenada y transparente.

Por otro lado, se anunciaron inversiones importantes en infraestructura láctea, con la puesta en marcha de una planta en Campeche con capacidad de procesamiento de 100 mil litros diarios. Además, para mayo de 2027, iniciará operaciones una planta de secado de leche de 250 mil litros diarios, abastecida por productores de varias entidades del país.

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Gobierno Federal y Ganadería Organizada de México acuerdan Agenda de Temas Estratégicos para el Sector Pecuario Nacional. (especial)

Impulso al campo: créditos con tasas preferenciales para ganaderos

El acceso al crédito productivo bajo condiciones preferentes fue uno de los grandes anuncios de la asamblea, con los siguientes aspectos destacados:

Se otorgarán 600 créditos a igual número de núcleos ganaderos en los próximos días, mediante el esquema “Cosechando Soberanía”.

La tasa de interés máxima será del 8.5%, considerablemente inferior a la bancaria tradicional.

El Fondo Nacional de Garantía respalda estos préstamos, brindando seguridad tanto a productores como a instituciones financieras.

Los primeros beneficiarios son productores lecheros, principalmente de San Luis Potosí y Michoacán.

El programa prevé su extensión a más sectores, tras experiencias positivas previas con pescadores y otros ganaderos.