México

Ganaderos y Gobierno cierran filas para combatir el gusano barrenador en México: implementan 700 mil trampas en diversas regiones

Durante la reunión también se anunciaron inversiones importantes en infraestructura láctea, con la puesta en marcha de una planta en Campeche

Guardar
Google icon
Gusano barrenador de ganado afecta el ganado de México
Gusano barrenador de ganado afecta el ganado de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector ganadero mexicano se encuentra en un momento clave de reorganización y fortalecimiento institucional, tras la reciente XC Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

Durante este encuentro, se consolidó una agenda estratégica enfocada en la sanidad animal, la trazabilidad, la comercialización, el impulso a la infraestructura láctea y el acceso a mejores mecanismos de financiamiento para los productores.

PUBLICIDAD

El Maestro Leonel Cota Montaño, Subsecretario de Agricultura, encabezó la reunión en representación de la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez. Ante la presencia de 200 dirigentes pecuarios de todo el país, el funcionario federal presentó los lineamientos que delinearán el trabajo conjunto entre el gobierno y los principales actores del sector rural en los próximos años.

Uno de los temas centrales fue la reciente reunión entre el subsecretario y la presidenta de de México, Claudia Sheinbaum, en la que se revisaron puntos previamente acordados con el líder nacional de la CNOG, Homero García de la Llata. Entre los temas abordados destacaron la importancia de reforzar la trazabilidad, la sanidad y el combate al gusano barrenador.

PUBLICIDAD

Ganaderos en México
XC Asamblea General Ordinaria de la CNOG. (especial)

Estrategias para la lucha contra el gusano barrenador

La lucha contra la plaga en el ganado fue identificada como una problemática regional, que requiere acciones coordinadas no solo a nivel nacional sino también internacional. Se anunció una próxima visita de supervisión en Chiapas a la planta de mosca estéril y la participación de autoridades mexicanas en reuniones en Panamá para evaluar la situación desde su origen centroamericano.

La mandataria mexicana solicitó la instalación masiva de trampas de monitoreo, logrando superar las 700 mil unidades en todo el país, con la colaboración de programas federales como Sembrando Vida.

“Si el que mejor puede combatir el gusano barrenador es el que lo padece o el que lo va a padecer, requerimos muchos productores que se involucren en los temas de control. Si se involucran, vamos a ganar la batalla más temprano que tarde”, señaló el subsecretario.

Respecto a la trazabilidad, indicó que el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado continuará vigente y no se dará marcha atrás en las políticas de identificación, ya que es indispensable para conocer el origen y destino del ganado, rechazando la idea de sustituirla únicamente con marcas tradicionales.

En materia de control fronterizo, la jefa de Estado ordenó a la Guardia Nacional reforzar los operativos en el sur para reducir el trasiego ilícito de animales. El objetivo es disminuir el flujo de cabezas de ganado en tránsito por la frontera sur, pasando de cifras previas de hasta un millón a 400 mil al cierre del año, de manera ordenada y transparente.

Por otro lado, se anunciaron inversiones importantes en infraestructura láctea, con la puesta en marcha de una planta en Campeche con capacidad de procesamiento de 100 mil litros diarios. Además, para mayo de 2027, iniciará operaciones una planta de secado de leche de 250 mil litros diarios, abastecida por productores de varias entidades del país.

Ganaderos en México
Gobierno Federal y Ganadería Organizada de México acuerdan Agenda de Temas Estratégicos para el Sector Pecuario Nacional. (especial)

Impulso al campo: créditos con tasas preferenciales para ganaderos

El acceso al crédito productivo bajo condiciones preferentes fue uno de los grandes anuncios de la asamblea, con los siguientes aspectos destacados:

  • Se otorgarán 600 créditos a igual número de núcleos ganaderos en los próximos días, mediante el esquema “Cosechando Soberanía”.
  • La tasa de interés máxima será del 8.5%, considerablemente inferior a la bancaria tradicional.
  • El Fondo Nacional de Garantía respalda estos préstamos, brindando seguridad tanto a productores como a instituciones financieras.
  • Los primeros beneficiarios son productores lecheros, principalmente de San Luis Potosí y Michoacán.
  • El programa prevé su extensión a más sectores, tras experiencias positivas previas con pescadores y otros ganaderos.

Temas Relacionados

ganaderosgusano barrenadorSecretaría de AgriculturaagricultoresClaudia Sheinbaummexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

INAPAM no dará un pago extra el 30 de mayo: la verdad detrás del supuesto depósito para adultos mayores

Aunque en redes sociales circula información sobre un supuesto depósito extraordinario para adultos mayores con credencial del INAPAM, la realidad es distinta

INAPAM no dará un pago extra el 30 de mayo: la verdad detrás del supuesto depósito para adultos mayores

Por qué las cucarachas regresan aunque fumigues: los tres errores que comete la mayoría

Nunca cometas estos errores si quieres que las cucarachas desaparezcan de tu hogar

Por qué las cucarachas regresan aunque fumigues: los tres errores que comete la mayoría

León XIV y el cuidado de la “Magnífica Humanidad”

El que sea su primera encíclica, el que haya participado en la presentación hablando en inglés e invitando a un empresario de IA y profesoras: todo eso revela con claridad quién es el Papa

León XIV y el cuidado de la “Magnífica Humanidad”

Captan a Ángela Aguilar saliendo del concierto de Nodal antes del final en la Plaza de Toros: este es el verdadero motivo

El momento causó desconcierto ante los presentes en el show llevado a cabo el 29 de mayo

Captan a Ángela Aguilar saliendo del concierto de Nodal antes del final en la Plaza de Toros: este es el verdadero motivo

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 30 de mayo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cómo está la línea este 30 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Denuncian que sicarios asesinaron a líderes en la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, exigen justicia y alto a la violencia

Denuncian que sicarios asesinaron a líderes en la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, exigen justicia y alto a la violencia

Marco Antonio Almanza desmiente rumor de entrega a EEUU: es uno de los acusados por proteger a Los Chapitos

EEUU va por el Cártel del Noreste: tienen en la mira a 12 de sus operadores

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 30 de mayo: Así capturaron a la esposa de El Mencho, del CJNG, por su negocio de lavado de autos

Extorsión en Edomex: evitan pérdidas por casi 9 millones de pesos gracias a acciones de la Policía Cibernética

ENTRETENIMIENTO

Captan a Ángela Aguilar saliendo del concierto de Nodal antes del final en la Plaza de Toros: este es el verdadero motivo

Captan a Ángela Aguilar saliendo del concierto de Nodal antes del final en la Plaza de Toros: este es el verdadero motivo

Emiliano Aguilar rechaza corona de Rey del Mariachi en EEUU y vuelve a desatar controversia

Así fue el guiño de Ángela Aguilar a su boda en Roma durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros

¿Quién fue y de qué murió Ángel López, integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán?

Adrián Marcelo se disculpa con su esposa y confirma separación por culpa de ‘La Casa de los Famosos’

DEPORTES

El Grande Americano vs El Grande Americano Original: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha de máscara vs máscara

El Grande Americano vs El Grande Americano Original: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha de máscara vs máscara

Jugador de la Selección de Estados Unidos abandona la concentración del Mundial 2026 para casarse

José Ramón Fernández da su pronostico para México en el Mundial 2026: “ahí no va a pasar más”

El Grande Americano y el Grande Americano Original desatan el caos antes de su lucha de máscaras en Monterrey

Mundial 2026: la Selección de Canadá presenta su lista final de convocados