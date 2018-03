-La verdad, no sé, no sé como será compatibilizar. Por primera vez estoy participando de un boom teatral como este y el 31 de mayo se estrena No llores por mí, Inglaterra, la película con Capusotto y Montalbano, que me encantó hacer. En realidad, yo no me considero nada, ni actor, ni escritor… me considero una persona que busca, que muta constantemente y está en constante movimiento y búsqueda de una forma de expresión que todavía no tengo definida cuál es. Sí sé que tengo que encontrar ese canal, y que ahora es la literatura. Siempre lo fue pero ahora más que nunca todo fluye hacia acá. Esto es lo primero que muestro pero no lo primero que escribo; es lo primero que edito pero no lo primero que trabajo.