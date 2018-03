—A diferencia de otras expresiones artísticas ¿qué tiene la literatura de distintos para vos?

—Yo no veo series. Hace mucho dejé la televisión atrás. Me desespera la experiencia de la televisión, no tengo paciencia, incluso desde que tuve a mi hija veo menos. Ahora en Buenos Aires estoy reconectando con el teatro. Pero leer he leído siempre. Quiero decir, he volcado muchas cosas hacia la lectura, es mi mayor forma de entretenimiento y de búsqueda. La literatura exige una entrega. Cuando leo me comprometo mucho. Soy poco abandonadora de libros. Y eso creo que tiene que ver con mi formación como lectora: yo pienso que aunque un libro no me está gustando me está enseñando algo. Quizá por no haber estudiado literatura formalmente, para mí todos los libros enseñan algo y le dedico mucho tiempo.