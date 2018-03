Dice Elio, el narrador de Llámame por tu nombre de André Aciman, el libro que se distribuye por estos días en la mesas de novedades de las librerías de Argentina y en el cual está basada la película: "La palabra amistad se me vino a la cabeza. Pero la amistad, como la define todo el mundo, me era ajena, algo improductivo que no me interesaba en absoluto. En cambio, lo que yo había querido desde el momento en que se bajó del taxi hasta que nos despedimos en Roma era lo que todos los humanos suplican a los demás, lo que hace que la vida sea vivible. Tendría que salir de él primero. Después, posiblemente, de mí."