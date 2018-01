Así, los seis museos beneficiados por la prestigiosa Colección Patricia Phelps de Cisneros (CPPC) son The Museum of Modern Art (MOMA), en Nueva York; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid; el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; el Museo de Arte de Lima (MALI), de Perú; The Bronx Museum of the Arts, también de Nueva York; y el Blanton Museum of Art at the University of Texas, Austin.