"No solo identifica los componentes, sino que también detecta las trazas de otros elementos presentes a escala millonésima", precisa Claire Pacheco.

Su capacidad de observación es tan minuciosa que puede explorar incluso una soldadura. "Es algo que no me esperaba. Esos detalles nos permiten comprender cómo trabajaban los escultores, que trataban de ser lo más naturalistas posibles", dice aún sorprendida con los primeros resultados.