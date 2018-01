— El problema de si las cámaras fotográficas que están incluidas en los teléfonos celulares anulan la posibilidad de que haya fotógrafos profesionales o no, si esto mejora o no mejora, es un tema muy complejo que lleva más tiempo que el que disponemos, pero para tratar de ser súper sintético: lo primero que te diría es que me encanta usar el último modelo de iPhone con la posibilidad de sacar unas fotos fantásticas, que tienen sus problemas porque no tienen la calidad técnica de una cámara grande, pero eso se va a ir resolviendo de todos modos. Estamos hablando de técnica, no de expresión personal, expresión artística o como quieras llamarlo. Tan interesante es la posibilidad de usar un teléfono celular de alta gama… y si me apretaras un poquito te digo: de momento el standard es el iPhone, no los otros, que son más complejos de usar, pero bueno, en fin… tal es así que hace año y medio me invitaron de México, de la UNAM, para dar un curso sobre el uso de teléfonos móviles como recurso para los antropólogos sociales, porque ahí hay todo un asunto. De hecho en mi escuela estamos armando cursos de uso de teléfonos celulares. Ahora, una cosa es la tecnología, que va en aumento y se va a ir sofisticando y cada vez van a ser mejores, y otra cosa es: ¿qué hace uno con una cámara fotográfica? No me importa si es un teléfono o una súper cámara enorme y carísima. Es lo mismo que puede hacer alguien con la escritura. Uno la puede usar para hacer un contrato de propiedad o para escribir Cien años de soledad. Entonces, ¿escribir es un arte? Es muchas cosas. Es un medio de comunicación. Uno lo puede usar para expresar cosas súper documentales pero también para expresar sensaciones, sentimientos, comunicar cuestiones que se escapan a una mirada más superficial.