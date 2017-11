Jorge Obligado viajaba y viajaba y su familia iba con él. Un día, mientras trabajaba en los estudios Warner, le presentó a Lilian a Walt Disney. ¿Qué niño no querría conocer a uno de los artífices del cine de animación infantil? En aquella estaban rodando Bambi, el quinto clásico de Disney —primero fue Blancanieves y los siete enanitos en 1937, la siguieron Pinocho, Fantasía y Dumbo—, y corría el año 1942. Toda esa historia trágica del ciervito en el bosque le sirvió de conexión a su vida cotidiana: "El campo es muy importante para mí porque gran parte de las cosas que he hecho provienen de ahí. Muchos animales, siempre los dibujaba. Generalmente iba siempre al zoológico o al campo para verlos. Me gusta mucho trabajar con la realidad. He hecho mucho ilustración de naturaleza y de toda clase de bichos y víboras. Eso sale mucho mejor cuando puede sacar algo de la realidad, más vivo", le dice a Infobae, quien puso dibujos en más de 130 libros para editoriales como Viking, Simon & Schuster, Random House, Golden Press, Western Publishing, Holiday House, Guild Press, Doubleday, Abelard, Flammarion y Gallimard. "Trabajé muchísimo el natural de la vida. Agarraba a mis chicos para retratos de los personajes de mis libros. En el campo eran todos los chicos que no querían posar. '¡Ay qué aburrido, mamá!', me decían. '¡Ahí está mamá con el lápiz! ¡Vámonos que nos va a hacer posar!' A uno de mis hermanos en Estados Unidos le pegaba cinco centavos de dólar en aquella época para que se sentara y me posara un rato. Me decía: 'Me estás pagando poquísimo'".