El trabajo de Ingerflom reconstruye el sentido de esta ambición democrática en el pensamiento revolucionario de Lenin rastreando en sus escritos políticos las huellas de la tradición populista. El autor posa gran parte de su atención sobre el efecto que la lectura del primer ¿Qué hacer?, la novela clásica de Nikolai Chernyshevski, tuvo sobre el joven Vladimir Ulianov tras la ejecución de su hermano Aleksander. Pero Ingerflom no lee el clásico de Chernyshevski atendiendo sólo a la figura ya célebre de Rajmetov, el revolucionario profesional de la novela que inspiró a generaciones de militantes rusos durante el último siglo y medio. El autor subraya en cambio que la conexión del leninismo con el pensamiento populista no residía exclusivamente en este imaginario de sacrificio y eficacia revolucionaria, sino también en una antropología, tan presente en Chernyshevski como en Lenin, que veía la necesidad de terminar con el orden social autocrático, marcado por el servilismo y la arbitrariedad del poder, como condición sine qua non de la revolución.