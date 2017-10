Cohen cita a Groys, pero pone el ojo en la historia de la literatura y observa cómo ha sido su relación con la naturaleza desde sus inicios, hace más de dos mil años. En las Geórgicas, Virgilio escribió: "¿Qué diré de las tempestades y de las constelaciones de otoño? ¿Qué de las cosas a que han de atender los labradores cuando ya acortan los días y son más llevaderos los calores, o cuando se desata en lluvias la primavera, y las mieses erizan los campos con espigas e hinchan las verdes cañas los trigos en leche?". Desde ese momento el hombre, el escritor, el poeta no ha parado de observar la naturaleza y sus cambios, por lo que, de acuerdo a esta lógica, no podría mantenerse indiferente al cambio climático. Pero incluso antes de ser poeta, escritor, hombre, antes de tener lenguaje siquiera, nuestra primera percepción del mundo es "ya una mala interpretación de lo que hace el cerebro con lo que entra por ojos, oídos, nariz, piel y boca". Pese a ello intentamos aprehender a través de la escritura esa relación. Sin embargo, contrario a lo que se cree no dominamos a la naturaleza, simplemente porque no podemos percibirla bien, de ahí que habría que erradicar, entre otras, esa creencia de que Dios puso a la naturaleza para satisfacer las necesidades del Hombre.