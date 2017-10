Rosa lo explica así en este fragmento del largo prólogo, que es también una apasionada confesión: "Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos, y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos (…) Pero este no es un libro sobre la muerte (…) La santa de este libro es Marie Curie, un personaje anómalo y romántico que parece más grande que la vida (…) Descubrió y midió la radioactividad, esa propiedad aterradora de la Naturaleza: fulgurantes rayos sobrehumanos que curan y que matan, que achicharran tumores cancerosos o calcinan cuerpos en una explosión atómica (…) Una editora me propuso escribir un prólogo para una colección de libros. Quería que hablara del diario de Marie Curie, una veintena de páginas redactadas a lo largo de doce meses después de la muerte de su marido, Pierre Curie, a los 47 años (…) Tuve ganas de contar su historia a mi manera. Ganas de usar su vida como vara para entender la mía, y no hablo de teorías feministas sino de desentrañar cuál es el lugar de la mujer en esta sociedad (…) A los 5 años tuve tuberculosis. El médico, don Justo, tenía una especie de cuartito en donde estaba la máquina de rayos X y su resplandor azulado (…) Marie Curie había muerto, destrozada por el radio, un cuarto de siglo antes (…) Siento una profunda cercanía, una rara intimidad con aquella ceñuda científica polaca, porque de algún modo su trabajo ayudó a que me diagnosticaran y me curaran".