— El cine argentino hoy es de una inmensa riqueza y diversidad. Acá le hemos dado un espacio importante, sobre todo a aquellas producciones independientes que no tienen el apoyo de las grandes productoras ni de los grandes medios, pero que es el cine que muchas veces nos representa mejor en los festivales internacionales. Y me parece que éste es un momento crítico. Hay que prestar mucha atención, porque justamente ese cine es el que hoy, con esta Resolución 942 del Instituto de Cine, es el que está en peligro de desaparición. Me parece que entre todos tenemos que salir a defender la pluralidad, la diversidad, y que no quede concentrado solamente en manos de las grandes productoras, que por supuesto está perfecto que hagan películas de gran presupuesto y con grandes estrellas y que lleven mucho público. Todos estamos felices con eso también. Pero eso no tiene que impedir que el cine de mediano y de bajo presupuesto siga existiendo porque hace justamente a la riqueza y la diversidad del cine argentino.