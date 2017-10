Digamos, en ligera defensa de ese rasgo de Yo soy Tita, de Buenos Aires, que caer en esa tentación era fuerte, cualquier persona que lea la vida de Tita Merello se ve contagiado por una estatura épica de su figura. A todos nos gustan después de todo las historias de superación y la de Tita Merello es una de ellas. Nacida en un hogar pobrísimo San Telmo, con una infancia llena de carencias afectivas (ni hablar de las materiales), diagnosticada erróneamente de tuberculosis a los diez años lo que hizo que pensara que iba a vivir poco (finalmente vivió hasta los 98), analfabeta hasta pasada su adolescencia, mujer que declaró que se hizo actriz básicamente por hambre y que, según su biógrafo Néstor Romano, nunca recibió educación actoral ni vocal de ningún tipo, haciendo que básicamente su voz particular y su tremendo talento como intérprete hayan venido de un espíritu autodidacta y un instinto actoral al que no es exagerado definir como genial. A esta vida se le suman otros aspectos como mínimo llamativos: su exilio tras el peronismo, su relación de amor y traición con Luis Sandrini, el propio cariño eterno que ella sintió por él (Tita conservaba una silla en su casa que era la de Sandrini y prohibía a cualquiera que se siente en ella), varias escenas icónicas y por supuesto una buena cantidad de películas exitosísimas e históricas dentro del cine nacional. Enumerarlas resulta una tarea ardua e innecesaria, sobre todo cuando no todas son buenas (de hecho hay algunas espantosas), aunque en todos los casos sus apariciones resultan hipnóticas y absolutamente personales.