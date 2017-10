– A mi no es una figura que me guste. Me es extraño, me es ajeno. Soy un poco supersticiosa, y no me gusta nada la cantidad de muertos, los fusilamientos… hay zonas donde él organizaba los pelotones donde no me gusta ir. Tampoco me gusta su relación familiar, no me gusta que haya abandonado toda esa cantidad de hijos. El capítulo famoso de que se sienta a comer disfrazado y sus hijos nunca van a saber que ese es su padre y que es la última vez que lo van a ver. No es lo que yo quisiera para mí si volviera a nacer. Meterse con la figura del Che es ganarse la enemistad de toda la izquierda latinoamericana. El Che es el ejemplo de lo que yo no quisiera para un padre. Tampoco como prócer, cuando se haga la memoria histórica, creo que va a salir muy bien parado. Me parece que cada cual tiene que dar su lucha, y él dio la de él. Y respeto su lucha, pero no es la mía. Es muy doloroso cuando escuchas determinadas anécdotas. Y para esta pregunta, mi mejor respuesta es: primero, la verticalidad con la que te estoy respondiendo, y segundo, esperemos 20 o 30 años, a la apertura de la memoria histórica, de los archivos históricos… y ahí estará la mejor respuesta.