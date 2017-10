En tiempos donde parece despuntar el anhelo de tener un país normal, está visto que la nostalgia de la revolución no nos abandona. Un observador neutral que dirige su mirada al pasado y observa que el Che, obligado a dejar Cuba por sus disidencias con Fidel, confirma el viejo dicho de que la revolución, como el dios Saturno, se come a sus hijos. En este caso da igual si en lugar de comérselos, los expulsa. Al observar el presente, en cambio, no dejaría de sorprenderse al ver que, de un modo misterioso, su fracaso en Angola y Bolivia parece confirmar un célebre aforismo de los franceses, según el cual no hay nada que tenga más éxito que el fracaso. A fines del siglo XIX el gran historiador suizo Jacobo Burckhardt vaticinó que el futuro nos depararía dictaduras militares que se llamarían republicanas. Lo hemos vivido y sufrido en América Latina. Lo que Burckhardt no previó es que esto sucedería en respuesta a mitos y fenómenos como el del Che, que pregonan una ideario libertario, que se acuna en la violencia y descree de las instituciones libres.