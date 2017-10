Las expectativas son siempre altas. Por más que digan que los premios van detrás de las vanguardias, que celebran tradiciones y no disrupciones, que lo que hicieron con el último —el músico Bob Dylan fue el ganador— no hizo otra cosa que alejarse de la literatura, todos miramos con ansias lo que anuncian allá en Suecia: la entrega del Premio Nobel de Literatura. Y este 2017 no es un año menor, dado que aún son muchas las figuras que no obtuvieron el galardón y su peso en la escena literaria sigue siendo determinante.