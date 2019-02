—En realidad conocía lo básico de la cultura maya como de las culturas prehispánicas, es decir había leído bastante, pero una cosa es leer y otra es cuándo uno necesita datos, yo no hago ningún trabajo de investigación o de datos, me aburre tanto que no escribiría nada, en ese caso. No tengo apuntes, no tengo planes, exploro hasta que voy encontrando la historia y los personajes. Obviamente que tengo una idea de lo que quiero contar. A veces cuándo uno siente que está casi bloqueado porque no sabe como seguir es lo que me gusta, para mí es una aventura escribir y es una aventura de la que no me canso, por lo tanto lo que hice en esta novela en particular fue imaginar la escena, establecer lógicamente una secuencia con respecto a la narración anterior y después chequear cada elemento para que no fuera inverosímil o erróneo. Todo lo que aparece aquí de la cultura maya me deslumbró cuándo estaba leyendo y buscando más material sobre los mayas, sobre todo que no consideraran el suicido como un pecado, lo que es bastante raro y de una gran sofisticación y el atribuir el suicido como el resultado de un cansancio infinito, no de desesperación sino de fatiga, me parece poético.