Familias de migrantes cubanos esperan con maletas y documentos en una calle de Georgetown frente a una ruta bloqueada hacia Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cientos de migrantes cubanos sobreviven en las calles de Georgetown, la capital de Guyana, sin empleo estable y sin los recursos para continuar hacia Estados Unidos ni para volver a la isla.

Vendieron casas, autos y pertenencias para costear un viaje que creían una simple escala, según documentó CubitaNOW, medio digital cubano.

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La mayoría llegó convencida de que permanecería pocos días en el país sudamericano antes de cruzar hacia territorio estadounidense. El cierre progresivo de las rutas migratorias en la región convirtió esa escala en una espera que ya se cuenta en meses.

La falta de empleo formal empuja a los cubanos a la informalidad

Sin permisos de trabajo ni asistencia institucional, los migrantes recurren a changas mal pagadas que apenas cubren alquileres de habitaciones compartidas y comida básica, según registró CubitaNOW, que documentó la presencia creciente de cubanos en las esquinas de la capital guyanesa.

Un grupo de hombres, identificados en el texto superpuesto como cubanos, permanece congregado en una zona al aire libre junto a la vegetación en Guyana. Varios de ellos visten botas de goma, mochilas y gorras mientras esperan de pie o sentados en el borde de un camino.

Otros dependen de remesas que envían familiares desde la isla o desde terceros países, un respaldo que el medio calificó de insuficiente frente al costo real de mantenerse en el extranjero.

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Quienes financiaron el viaje con la venta de sus propiedades disponen de pocas alternativas para sostener una estadía que se prolonga más de lo previsto.

Críticas en el Parlamento guyanés por el trato a los migrantes

La situación de los cubanos reapareció en el debate político guyanés esta semana. El parlamentario opositor Terrence Campbell cuestionó ante el Parlamento la política migratoria del gobierno del presidente Mohamed Irfaan Ali y señaló diferencias en el trato hacia ciudadanos de Cuba, Venezuela y Haití, según informó CiberCuba.

Campbell, integrante de la coalición opositora A Partnership for National Unity, sostuvo que los venezolanos ingresan sin documentación mientras los cubanos lo hacen por canales regulares. El legislador acusó al Ejecutivo de no actualizar sus políticas migratorias y laborales, lo que a su juicio dejó al país expuesto al ingreso de organizaciones criminales extranjeras.

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Ali había anunciado en septiembre que su gobierno prepara una nueva política migratoria para responder a la demanda de trabajadores extranjeros que genera el auge petrolero del país.

El mandatario estimó que hacia 2030 unas tres millones de personas podrían participar de esa economía por trabajo, comercio y turismo, y pidió en agosto que quienes deseen trabajar ingresen por vías legales.

14 cubanas bajo protección en un posible caso de trata de personas

Más allá de la precariedad económica, los cubanos en Guyana enfrentan riesgos de explotación. A comienzos de noviembre, las autoridades guyanesas pusieron bajo protección a 14 mujeres cubanas durante un operativo por un posible caso de trata de personas en Bartica, una localidad minera del país, de acuerdo con CiberCuba.

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Una familia de migrantes cubanos aguarda en una habitación precaria en Georgetown, Guyana, junto a sus maletas y una videollamada con familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ciudadana cubana de 33 años fue arrestada en el marco de esa investigación. El operativo se originó tras una denuncia sobre una mujer cubana presuntamente retenida contra su voluntad en una vivienda de la zona.

Bartica es una de las principales puertas de acceso a las zonas mineras del interior de Guyana, donde la extracción de oro y diamantes atrae a trabajadores extranjeros y donde se han documentado riesgos de explotación laboral y sexual.

En febrero, otro operativo había hallado a 77 cubanos dentro de un edificio en Georgetown, varios de los cuales declararon haber viajado bajo acuerdos de crédito con sus pasaportes retenidos hasta saldar la deuda.

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Guyana, puerta de entrada de cubanos hacia Sudamérica

El fenómeno excede los casos individuales. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, organismo de las Naciones Unidas que monitorea la movilidad humana, sobre movilidad en América Latina y el Caribe durante el primer semestre de 2026 ubicó a Guyana como una de las principales puertas de entrada de cubanos hacia Sudamérica, según consignó OnCubaNews, sitio de noticias sobre Cuba.

Una ilustración editorial expone los obstáculos de la ruta migratoria de los ciudadanos cubanos a través de Guyana, entre retenciones de pasaportes y barreras urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento describe una ruta que parte de Cuba, en ocasiones con escala en República Dominicana, y continúa por Guyana y Surinam hacia el norte de Brasil y países del Cono Sur.

Las operaciones de terreno del organismo estiman que unos 3,000 cubanos entraron cada mes a Brasil a través de ese corredor; Brasil recibió 16,982 solicitudes de asilo de ciudadanos cubanos entre enero y mayo del año.

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La OIM advirtió que quienes cruzan de Guyana al norte de Brasil por pasos irregulares quedan expuestos a violencia y abusos de grupos criminales, un riesgo que se suma a la precariedad laboral que ya documentó CubitaNOW entre los cubanos varados en Georgetown.

Para quienes permanecen en la capital guyanesa sin empleo ni documentos en regla, las opciones se reducen a esperar, buscar alguna changa que les permita subsistir o encontrar una vía para abandonar el país. La travesía que comenzó como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida terminó por dejarlos sin patrimonio y lejos de sus familias.

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