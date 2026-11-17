Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país. (Infobae Cuba/Martí Noticias)

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El dólar estadounidense llegó a cotizarse a 935 pesos cubanos en el mercado informal de la isla a mediados de noviembre, con pronósticos de que supere los mil pesos antes de que termine el mes.

La escalada, confirmada por Infobae, resume el momento que atraviesa la economía cubana: el peor de los últimos veinte años según el diagnóstico del economista Omar Everleny Pérez, publicado por Inter Press Service en Cuba, agencia de noticias especializada en información latinoamericana.

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Una persona sin hogar se sienta entre basura en una calle de La Habana el 21 de julio de 2025. Los niveles de pobreza han aumentado drásticamente mientras el país caribeño enfrenta su peor crisis económica en tres décadas, caracterizada por la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, así como por apagones diarios. La ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feito, renunció el 21 de julio de 2025, tras afirmar que en la isla no hay «mendigos», sino personas «disfrazadas de mendigos». (Foto de Yamil LAGE / AFP)

Para Pérez, 2026 combina cuatro problemas que se retroalimentan: la crisis energética, la caída demográfica, los desequilibrios macroeconómicos y la urgencia de reformar el modelo productivo.

El resultado es una contracción del producto interno bruto (PIB) de 10.2% a precios constantes, la segunda más pronunciada desde 2008, solo detrás del desplome de 11% de 2020.

El peso cubano se devalúa sin freno en el mercado informal

La depreciación del peso cubano no es nueva, pero se aceleró este año. Inter Press Service en Cuba documenta que la divisa pasó de cerca de 40 pesos por dólar en enero de 2021 a 900 pesos el 2 de noviembre de 2026, 37.5 veces por encima de la tasa oficial de 24 pesos que usan las empresas estatales.

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Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país. (Infobae Cuba/Martí Noticias)

Días después, la cotización siguió en ascenso. Infobae registró valores de 918 pesos cubanos el 15 de noviembre y adelantó que la tendencia apuntaba hacia los 950 pesos antes de diciembre. La agencia atribuyó el alza a la escasez de divisas y a su impacto directo sobre los precios de alimentos básicos.

Una infografía detalla la contracción del 10,2% del PIB en Cuba durante 2026 junto con los datos de inflación, déficit fiscal y crisis energética según análisis macroeconómicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cartón de huevos cuesta entre 3,000 y 3,600 pesos en los puntos de venta del país, según consignó OnCubaNews, portal digital cubano, a partir de un resumen difundido por la Presidencia cubana.

El salario estatal promedio se ubicaba en agosto en 7,354 pesos, el equivalente a unos ocho dólares al cambio informal de ese mes.

La caída del PIB ubica a Cuba por debajo de toda la región

El PIB per cápita cubano se situó en apenas USD 1,082 en 2025, el más bajo de América Latina frente a una media regional de USD 10,212, de acuerdo con el análisis de Inter Press Service en Cuba.

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Según sus propias estimaciones académicas, la caída real podría superar el 15% si se considera la pérdida de capacidad industrial y el derrumbe del turismo.

Los estudiantes hacen el saludo escolar antes de entrar a sus aulas en el primer día del año académico 2026-2027 en La Habana, el 1 de septiembre de 2026. En medio de la escasez de uniformes y de maestros, así como de prolongados cortes de electricidad, 1,4 millones de estudiantes iniciaron un nuevo curso escolar el 1 de septiembre en Cuba, donde la crisis económica obliga a las familias a asumir los crecientes costos de la educación de sus hijos. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

El déficit fiscal volvió a crecer este año hasta ubicarse en torno al 10% del PIB, después de una leve mejora en 2025, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) citados por la agencia. A ese desequilibrio se suma una deuda de USD 4,795.5 millones solo con el Club de París hasta junio de 2026.

Los apagones duplicaron el umbral que las autoridades consideran crítico

El sistema eléctrico nacional mostró un debilitamiento de 2,411 megavatios, según cifras difundidas el 11 de agosto que recoge Inter Press Service en Cuba.

Los déficits de generación oscilaron durante el año entre 900 megavatios y picos superiores a 3,000, muy por encima de los 1,000 megavatios que antes bastaban para declarar una situación crítica.

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El deterioro eléctrico no se detuvo en los meses recientes. CiberCuba, sitio de noticias sobre Cuba, informó que Villa Clara acumuló más de 72 horas sin electricidad ni agua potable tras una interrupción iniciada el 11 de noviembre, con el bombeo doméstico paralizado por el elevado déficit de generación.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 27 de julio, de la vista general de una calle de La Habana (Cuba), durante uno de sus diarios apagones eléctricos. EFE/Ernesto Mastrascusa

Un reportaje del periodista Boris González Arenas, publicado en Diario de Cuba y recogido por CiberCuba, describió cómo los hogares cubanos se convirtieron en “búnkeres” de autosuficiencia forzada.

Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, citado en ese trabajo, unos 2.6 millones de cubanos sufrían interrupciones de agua a comienzos de noviembre, con más del 60% de esos cortes atribuidos directamente a los apagones.

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El turismo cae a su peor nivel desde 2018

El flujo de visitantes internacionales, que había llegado a 2.4 millones de arribos en 2023, cayó a 0.6 millones en 2026, el nivel más bajo desde 2018, según Inter Press Service en Cuba.

El sector absorbió más del 29% de la inversión total del país entre 2011 y 2025, frente a apenas 3.4% destinado a la agricultura.

La zafra azucarera de 2026 se paralizó desde su inicio por falta de combustible. Las últimas cosechas no superan las 100 mil toneladas, en un país que producía entre siete y ocho millones de toneladas en la década de 1980, de acuerdo con el análisis difundido por la agencia.

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Un par de mujeres y un niño fueron captados este 12 de junio en las ventanas de un inquilinato en el centro de La Habana, luego de que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunciara un paquete de reformas en el turismo, el comercio exterior, la inversión extranjera y el papel del sector privado en su país. EFE/Ernesto Mastrascusa

Las 176 medidas económicas avanzan con lentitud

En junio, el Pleno del Comité Central del Partido Comunista y la Asamblea Nacional del Poder Popular analizaron un paquete de 176 medidas económicas y sociales orientadas a dar mayor peso al mercado y al sector privado.

Inter Press Service en Cuba señala que las normas comenzaron a aparecer con fuerza en decretos recién a partir de septiembre, por lo que sus resultados tardarán en sentirse.

El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la población espera “menos apagones y más alimentos”, según un resumen de la reunión con representantes de las industrias agroalimentarias publicado por OnCubaNews.

El mandatario insistió en que una mayor producción nacional bajaría los precios, aunque la inflación acumulaba en septiembre un alza interanual de 28.44%.

De las más de 3,500 mipymes aprobadas tras el paquete de reformas, muy pocas lograron completar su constitución legal, según precisa Inter Press Service en Cuba.

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Algo similar ocurrió con las casas de cambio privadas: al cierre de octubre solo una estaba en funcionamiento, pese a que el sector privado había presentado más de 30 propuestas.

Para el economista Pérez, la salida pasa por una fase inicial de estabilización centrada en la energía, el mercado cambiario y la producción de alimentos, seguida de una reforma estructural hacia lo que define como una economía social de mercado. El especialista cita los casos de Vietnam y China como referencias de ese tipo de transición, antes que un giro hacia el capitalismo neoliberal.