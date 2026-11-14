Lo que cuesta un cartón de huevos en Cuba hoy revela la magnitud de la crisis alimentaria que el propio gobierno admite

Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país. (Infobae Cuba/Martí Noticias)

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Fernando Fernández tiene 71 años y hace fila desde la madrugada frente a un comedor comunitario en La Habana para conseguir su única comida del día.

Lo mismo hace Marelys Ponce, madre soltera de 34 años con cinco hijos. Ninguno de los dos se conoce, pero ambos comparten la misma rutina diaria, según relató The Associated Press, agencia internacional de noticias.

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“Nos la estamos pasando negras”, dijo Fernández a la agencia. “Desde la madrugada tengo que estar, a veces marcar desde el día anterior”, agregó el hombre, que antes trabajó como cocinero y custodio.

Esa escena se repite cada mañana en la Asociación Quisicuaba, una denominación espiritista que sostiene un comedor comunitario en la capital cubana. Antiguos empleados estatales, artesanos, obreros, jubilados y hasta profesionales hacen fila para recibir los alimentos del día.

Casi 900,000 personas en situación de vulnerabilidad

El gobierno cubano admite la gravedad del problema. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, informó a fines de octubre que hay unas 883,000 personas en situación de vulnerabilidad, el equivalente al 9% de la población de la isla, de acuerdo con datos recogidos por la agencia.

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No todas esas personas sufren inseguridad alimentaria, aclaró el funcionario. El cálculo también incluye el déficit de 800,000 viviendas, la falta de cuidados familiares y los bajos ingresos.

Dos pequeños trozos de pan reposan en un plato junto a una bolsa plástica con pan duro en medio de la escasez alimentaria que enfrenta Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué atraviesa Cuba esta crisis alimentaria? La combinación de una economía deteriorada desde hace un lustro, el cerco energético que Estados Unidos impuso en enero, una inflación interanual del 28% en septiembre y la escasez de servicios básicos dejó a cientos de miles de cubanos dependientes de comedores benéficos para comer al menos una vez al día.

Un informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, publicado en 2025, advertía sobre “crecientes dificultades para la seguridad alimentaria y la nutrición de muchas familias cubanas”. El organismo brindaba entonces apoyo a 1.4 millones de personas, sobre todo víctimas de catástrofes naturales.

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El testimonio de una madre que no logra alimentar a sus hijos

Ponce coincidió con Fernández una mañana reciente en la fila frente a Quisicuaba, acompañada de dos de sus cinco hijos. Los otros tres estaban en la escuela, donde también reciben almuerzo.

“Hace un poco más de un mes empecé a venir aquí porque la situación está mala y no tengo para darles alimentos”, contó la mujer a la agencia. “Por lo menos con esto ellos comen algo”, añadió.

Un ciudadano en Cuba se lleva la mano al abdomen por la falta de alimentos frente a una mesa de madera con una taza de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el interior del comedor, una cocina con más de 20 calderos gigantes prepara a diario una mezcla de arroz, huevos y pastas, además de leche con chocolate embotellada.

Pocos de quienes hacen fila están en situación de calle: la mayoría tuvo un empleo estable o sigue activo laboralmente, pero sus ingresos ya no alcanzan.

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Enrique Alemán, médico y presidente de Quisicuaba, describió a la agencia el perfil de los nuevos usuarios del comedor, que cuenta con apoyo de agencias de Naciones Unidas y entidades europeas. La organización tiene censadas a 12,500 personas vulnerables solo en La Habana.

“Sólo es necesario caminar por las calles de La Habana y de Cuba para ver que hay una nueva dimensión de la vulnerabilidad”, indicó Alemán. “No vemos por aquí al analfabeto, no vemos a otros tipos de marginalidades, sino a personas que son fruto de la nación cubana en especiales situaciones de vulnerabilidad”, explicó.

Envejecer en Cuba en medio de la crisis de un país. (Infobae Cuba/Martí Noticias)

El médico subrayó que durante décadas Cuba se distinguió por un modelo de bienestar con educación y salud gratuitas y empleo mayoritariamente estatal. “Hay un incremento de la fragilidad de las familias como estructura en cuanto a soportes económicos, alimenticios, médicos”, amplió.

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Una brecha entre quienes tienen remesas y quienes no

El cerco energético estadounidense paralizó buena parte de la actividad en la isla y le hizo perder al país una de sus principales fuentes de ingresos: el turismo. En paralelo, crecieron los negocios privados.

De un lado quedaron los empleados estatales, los jubilados y los sectores más vulnerables. Del otro, los dueños de emprendimientos, sus empleados con mejores salarios y quienes reciben remesas del exterior, según describió la agencia.

De un lado quedaron los empleados estatales, los jubilados y los sectores más vulnerables. Del otro, los dueños de emprendimientos, sus empleados con mejores salarios y quienes reciben remesas del exterior. EFE/Alejandro Ernesto/Archivo

La escasez ya no es generalizada como hace un par de años: ahora hay mercados privados con productos importados. El problema es el precio, inalcanzable para buena parte de la población: un cartón de huevos cuesta 3,200 pesos cubanos, el ingreso mensual completo de un jubilado, y un pomo de aceite ronda los 2,700 pesos, unos tres dólares.

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El salario de un médico puede llegar a los 15.000 pesos cubanos, equivalentes a unos USD 18. El Estado intentó mejorar los sueldos, pero la inflación erosiona el poder adquisitivo de esos ingresos.

Luis Carlos Battista, abogado y analista cubanoamericano residente en España, atribuyó a la agencia el aumento de la pobreza a factores internos y externos, entre ellos el alza mundial de precios de los alimentos.

Según explicó, la pandemia “restringió el turismo internacional y esa industria no se ha recuperado”, mientras el cerco energético golpeó “la producción de alimentos”.

Cuba enfrentaba hasta el año pasado una factura de importaciones de alimentos de unos USD 2,000 millones anuales para sostener la Libreta de Abastecimiento, el sistema que entrega mensualmente arroz, frijoles, leche en polvo, pollo, aceite, huevos y otra veintena de productos.

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Las autoridades ya reconocieron que no pueden asumir esas compras y las entregas se retrasan o directamente no llegan.

La investigadora Lisbeth Moya González, en un ensayo publicado en La Joven Cuba, plataforma digital crítica reconocida entre especialistas, resumió el fenómeno así: “Mientras el discurso oficial habla de avanzar hacia el socialismo, una parte creciente de la vida cotidiana funciona bajo una lógica cada vez más individual, en la que cada familia debe procurarse en el mercado, en las remesas, en una red solidaria... aquello que dejó de estar garantizado colectivamente”.

Los apagones, otra cara de la crisis

El deterioro alimentario convive con un colapso eléctrico que se agravó en los últimos días. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el 11 de noviembre que la población espera “menos apagones y más alimentos”, durante una reunión con el sector agroalimentario sobre un paquete de 176 reformas económicas, según informó EFE, agencia española de noticias.

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Una mujer empuja un carro al cruzar la calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el viernes 18 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El mandatario admitió que Cuba importa el 80% de los alimentos que consume, una tarea cada vez más difícil por la falta de divisas y el cerco petrolero estadounidense. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de Naciones Unidas, proyecta para este año la peor contracción económica de la región, con una caída del 10,3% del producto interior bruto.

El propio sistema eléctrico atraviesa su peor momento del año. Tres centrales termoeléctricas —Antonio Guiteras, Felton y Ernesto Guevara— quedaron fuera de servicio de forma simultánea, lo que dejó al Sistema Eléctrico Nacional con capacidad para cubrir apenas el 32% de la demanda del país, de acuerdo con el reporte diario de la Unión Eléctrica recogido por CiberCuba, portal cubano de noticias.