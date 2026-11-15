Cuba

El régimen de Cuba abre Soberanía para opinar sobre 176 medidas económicas ya aprobadas

La consulta digital comenzó en noviembre, tras el avance jurídico del programa impulsado en junio, que incluye cambios en salarios, tributos, subsidios, precios, propiedad, empresas estatales y servicios públicos del país

El Gobierno de Cuba habilitó la plataforma digital Soberanía para recoger opiniones sobre el paquete de 176 medidas económicas. EFE/Ernesto Mastrascusa
El Gobierno de Cuba habilitó la plataforma digital Soberanía para recoger opiniones sobre el paquete de 176 medidas económicas. EFE/Ernesto Mastrascusa
Guardar

El régimen de Cuba abrió en la primera semana de noviembre la plataforma Soberanía para recoger opiniones sobre las 176 medidas económicas aprobadas en junio, cuando buena parte del programa ya contaba con procedimientos y normas para su aplicación. La consulta digital llega después de la aprobación política y del avance jurídico de reformas que alcanzan salarios, subsidios, precios, impuestos, empresas estatales, propiedad y servicios públicos.

Las condiciones materiales también limitan el acceso al mecanismo. En Santiago de Cuba, autoridades de ETECSA reconocieron que entre 140 y 150 estaciones de telefonía móvil quedaban fuera de servicio cada día por falta de energía o combustible, en un contexto de apagones prolongados e interrupciones de internet.

PUBLICIDAD

El paquete fue aprobado el 17 de junio de 2026 por un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista. Las 176 propuestas quedaron agrupadas en 23 ejes temáticos y luego fueron presentadas por el Gobierno, tras deliberaciones en las principales estructuras políticas y estatales del país.

La información oficial definió el proceso como resultado de amplias consultas y debates, aunque los órganos mencionados fueron el Buró Político, el Comité Central, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros. No consta una consulta popular previa que hubiera permitido a la ciudadanía conocer el programa completo, proponer alternativas o intervenir en su diseño antes de su aprobación.

PUBLICIDAD

El transporte público en Cuba cae a mínimos históricos
Las fallas de energía y la falta de combustible dejan fuera de servicio entre 140 y 150 estaciones de telefonía móvil al día en Santiago de Cuba.

El avance jurídico previo a la consulta digital

Desde junio, las autoridades trasladaron las transformaciones al ordenamiento jurídico mediante leyes parlamentarias, decretos-leyes, decretos del Consejo de Ministros, resoluciones ministeriales y otras disposiciones. Algunas medidas modifican la organización empresarial, mientras otras inciden sobre ingresos, ayudas estatales, relaciones de propiedad, tributos, precios y servicios públicos.

Al 10 de noviembre, el programa acumulaba 172 transformaciones con políticas y procedimientos aprobados, además de 231 normas jurídicas. De ese total, 131 habían sido publicadas en la Gaceta Oficial.

Las cifras no determinan que las reformas funcionen ni que produzcan los efectos económicos anunciados. Sí muestran que el desarrollo normativo había avanzado de forma considerable antes de la apertura del espacio digital para que la población expresara sus criterios.

El desacuerdo ciudadano puede recaer, por lo tanto, sobre políticas ya aprobadas y, en algunos casos, sobre disposiciones que regulan relaciones económicas y sociales. No se informó qué ocurriría si un número importante de participantes cuestiona una medida concreta, ni si ese rechazo podría conducir a su modificación, derogación o revisión por el órgano que la emitió.

El Gobierno ha reconocido dificultades en la implementación de las transformaciones y la distancia entre los avances administrativos y las mejoras materiales que debería percibir la población. Las opiniones recogidas podrían servir para detectar políticas sin los resultados esperados, identificar rechazo social o preparar ajustes normativos.

Edificios desahuciados de Cuba, cientos de cubanos viven en estos edificios inseguros
El pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista aprobó las 176 propuestas económicas distribuidas en 23 ejes temáticos. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)

La posibilidad de introducir correcciones resulta compatible con el desarrollo progresivo de varias medidas, algunas de las cuales aún requieren instrumentos complementarios. Sin embargo, una consulta que solo admita sugerencias sobre la ejecución de decisiones ya tomadas, sin permitir cuestionar su orientación, restringe el alcance de la intervención ciudadana.

También existe la posibilidad de que las cifras de participación sean presentadas como respaldo social a decisiones ya adoptadas, aun si las respuestas incluyen críticas o rechazos. El riesgo aumenta cuando las autoridades controlan las preguntas, clasifican las opiniones, interpretan los resultados y deciden las consecuencias posteriores.

Los límites constitucionales y materiales de Soberanía

La Constitución cubana de 2019 reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder estatal. El Artículo 80 incluye las consultas populares y otras formas de participación democrática; el Artículo 10 establece deberes de atención y respuesta a la ciudadanía, y el 101 incorpora el control popular y la transparencia entre los principios de funcionamiento de los órganos estatales.

Estas normas no obligan a convocar una consulta popular para cada decisión gubernamental. El Artículo 108, inciso c), permite que la Asamblea Nacional someta las leyes a consulta previa cuando lo considere procedente, por lo que la ausencia de un proceso inicial de este tipo no determina por sí sola la invalidez jurídica del programa económico.

La plataforma oficial permite enviar opiniones, inquietudes y propuestas. Según las autoridades, un sistema procesará la información para identificar tendencias y elaborar informes destinados a los organismos responsables.

Las autoridades cubanas acumularon 231 normas jurídicas sobre el plan económico antes de habilitar la plataforma de consulta ciudadana. REUTERS/Ricardo Arduengo
Las autoridades cubanas acumularon 231 normas jurídicas sobre el plan económico antes de habilitar la plataforma de consulta ciudadana. REUTERS/Ricardo Arduengo

El mecanismo requeriría informar cuántas propuestas recibió, cuáles cuestionaron medidas específicas, con qué criterios fueron evaluadas y qué decisiones se adoptaron a partir de ellas. También debería explicar las razones para rechazar recomendaciones y establecer vías de revisión de disposiciones jurídicas cuando existan fundamentos para ello.

La falta de electricidad y conectividad introduce otra desigualdad. Millones de personas sufren las consecuencias de la crisis energética, y los apagones afectan tanto el acceso doméstico a internet como el funcionamiento de las telecomunicaciones.

Los habitantes de áreas rurales, los adultos mayores, las familias con menores ingresos y quienes viven en territorios con interrupciones eléctricas más frecuentes afrontan obstáculos adicionales para utilizar la plataforma. La muestra de opiniones puede quedar condicionada por la capacidad de conexión de los participantes y no reflejar a los sectores más afectados por las reformas.

Las medidas alcanzan de manera diferente a trabajadores, jubilados, consumidores, empresas estatales, emprendedores privados y familias que dependen de servicios y subsidios públicos. La información que procese Soberanía será remitida a los organismos responsables de las políticas cuestionadas.

Temas Relacionados

CubaSoberaníaReformasConsulta popular

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Seis colapsos eléctricos totales, escasez de combustible y una advertencia concreta para quienes planean visitar Cuba en 2026

El deterioro documentado en la isla va más allá de los apagones: una agencia especializada en jóvenes viajeros tomó una decisión puntual sobre sus excursiones al Caribe y explicó por qué

Seis colapsos eléctricos totales, escasez de combustible y una advertencia concreta para quienes planean visitar Cuba en 2026

Murió el guerrillero que combatió en dos continentes y cuyo hijo reveló que pidió ejecutarlo por traidor

El general de brigada Gustavo Fleitas Ramírez falleció el 13 de noviembre de 2026. Su trayectoria abarcó desde los combates contra Batista hasta los campos de Angola y Etiopía, pero su legado familiar cuenta otra historia.

Murió el guerrillero que combatió en dos continentes y cuyo hijo reveló que pidió ejecutarlo por traidor

Periodista cubano, Vladimir Turró, denuncia que lo amenazaron con una pistola para que abandonara un medio independiente

Según su testimonio, tres hombres lo sacaron de la casa de su madre el 12 de noviembre y lo trasladaron en un vehículo particular a una zona apartada

Periodista cubano, Vladimir Turró, denuncia que lo amenazaron con una pistola para que abandonara un medio independiente

El Banco Popular de Ahorro cerrará cuentas fiscales inactivas en Sancti Spíritus desde el 30 de noviembre

La decisión afectará a instrumentos sin movimientos o no activados en los 30 días posteriores a su apertura, dentro del refuerzo de la bancarización obligatoria para las actividades privadas y tributarias

El Banco Popular de Ahorro cerrará cuentas fiscales inactivas en Sancti Spíritus desde el 30 de noviembre

Cuba afronta una crisis asistencial por el aumento de tumores y el atraso en tratamientos crónicos

Un informe regional expone las fallas estructurales del sistema sanitario cubano para costear dolencias complejas, mientras el avance del cáncer y las fallas de insumos golpean a los pacientes más vulnerables

Cuba afronta una crisis asistencial por el aumento de tumores y el atraso en tratamientos crónicos

TECNO

Descargar WhatsApp Plus APK gratis en noviembre 2026: por qué esta acción compromete mi cuenta

Descargar WhatsApp Plus APK gratis en noviembre 2026: por qué esta acción compromete mi cuenta

Papelera de WhatsApp: qué es, dónde está y para qué sirve

Elon Musk y los CEO que han firmado para que regrese Jensen Huang a Nvidia

Dónde ver ‘Las Guerreras K-pop’ de forma segura y qué velocidad de internet se necesita

YouTube se une a la fiebre por GTA 6: transmisión de 24 horas, filtros especiales para videos y más

ENTRETENIMIENTO

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

MUNDO

Francia vive su quinta semana consecutiva de violentas protestas tras una nueva jornada de disturbios

Francia vive su quinta semana consecutiva de violentas protestas tras una nueva jornada de disturbios

Ucrania atacó uno de los nodos más importantes del sistema petrolero ruso

Emmanuel Macron alertó que reducir la ayuda a Ucrania prepararía el terreno para otra guerra en Europa

Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros