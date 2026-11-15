El régimen de Cuba abre Soberanía para opinar sobre 176 medidas económicas ya aprobadas

El Gobierno de Cuba habilitó la plataforma digital Soberanía para recoger opiniones sobre el paquete de 176 medidas económicas. EFE/Ernesto Mastrascusa

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El régimen de Cuba abrió en la primera semana de noviembre la plataforma Soberanía para recoger opiniones sobre las 176 medidas económicas aprobadas en junio, cuando buena parte del programa ya contaba con procedimientos y normas para su aplicación. La consulta digital llega después de la aprobación política y del avance jurídico de reformas que alcanzan salarios, subsidios, precios, impuestos, empresas estatales, propiedad y servicios públicos.

Las condiciones materiales también limitan el acceso al mecanismo. En Santiago de Cuba, autoridades de ETECSA reconocieron que entre 140 y 150 estaciones de telefonía móvil quedaban fuera de servicio cada día por falta de energía o combustible, en un contexto de apagones prolongados e interrupciones de internet.

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El paquete fue aprobado el 17 de junio de 2026 por un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista. Las 176 propuestas quedaron agrupadas en 23 ejes temáticos y luego fueron presentadas por el Gobierno, tras deliberaciones en las principales estructuras políticas y estatales del país.

La información oficial definió el proceso como resultado de amplias consultas y debates, aunque los órganos mencionados fueron el Buró Político, el Comité Central, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros. No consta una consulta popular previa que hubiera permitido a la ciudadanía conocer el programa completo, proponer alternativas o intervenir en su diseño antes de su aprobación.

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Las fallas de energía y la falta de combustible dejan fuera de servicio entre 140 y 150 estaciones de telefonía móvil al día en Santiago de Cuba.

El avance jurídico previo a la consulta digital

Desde junio, las autoridades trasladaron las transformaciones al ordenamiento jurídico mediante leyes parlamentarias, decretos-leyes, decretos del Consejo de Ministros, resoluciones ministeriales y otras disposiciones. Algunas medidas modifican la organización empresarial, mientras otras inciden sobre ingresos, ayudas estatales, relaciones de propiedad, tributos, precios y servicios públicos.

Al 10 de noviembre, el programa acumulaba 172 transformaciones con políticas y procedimientos aprobados, además de 231 normas jurídicas. De ese total, 131 habían sido publicadas en la Gaceta Oficial.

Las cifras no determinan que las reformas funcionen ni que produzcan los efectos económicos anunciados. Sí muestran que el desarrollo normativo había avanzado de forma considerable antes de la apertura del espacio digital para que la población expresara sus criterios.

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El desacuerdo ciudadano puede recaer, por lo tanto, sobre políticas ya aprobadas y, en algunos casos, sobre disposiciones que regulan relaciones económicas y sociales. No se informó qué ocurriría si un número importante de participantes cuestiona una medida concreta, ni si ese rechazo podría conducir a su modificación, derogación o revisión por el órgano que la emitió.

El Gobierno ha reconocido dificultades en la implementación de las transformaciones y la distancia entre los avances administrativos y las mejoras materiales que debería percibir la población. Las opiniones recogidas podrían servir para detectar políticas sin los resultados esperados, identificar rechazo social o preparar ajustes normativos.

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El pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista aprobó las 176 propuestas económicas distribuidas en 23 ejes temáticos. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)

La posibilidad de introducir correcciones resulta compatible con el desarrollo progresivo de varias medidas, algunas de las cuales aún requieren instrumentos complementarios. Sin embargo, una consulta que solo admita sugerencias sobre la ejecución de decisiones ya tomadas, sin permitir cuestionar su orientación, restringe el alcance de la intervención ciudadana.

También existe la posibilidad de que las cifras de participación sean presentadas como respaldo social a decisiones ya adoptadas, aun si las respuestas incluyen críticas o rechazos. El riesgo aumenta cuando las autoridades controlan las preguntas, clasifican las opiniones, interpretan los resultados y deciden las consecuencias posteriores.

Los límites constitucionales y materiales de Soberanía

La Constitución cubana de 2019 reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder estatal. El Artículo 80 incluye las consultas populares y otras formas de participación democrática; el Artículo 10 establece deberes de atención y respuesta a la ciudadanía, y el 101 incorpora el control popular y la transparencia entre los principios de funcionamiento de los órganos estatales.

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Estas normas no obligan a convocar una consulta popular para cada decisión gubernamental. El Artículo 108, inciso c), permite que la Asamblea Nacional someta las leyes a consulta previa cuando lo considere procedente, por lo que la ausencia de un proceso inicial de este tipo no determina por sí sola la invalidez jurídica del programa económico.

La plataforma oficial permite enviar opiniones, inquietudes y propuestas. Según las autoridades, un sistema procesará la información para identificar tendencias y elaborar informes destinados a los organismos responsables.

Las autoridades cubanas acumularon 231 normas jurídicas sobre el plan económico antes de habilitar la plataforma de consulta ciudadana. REUTERS/Ricardo Arduengo

El mecanismo requeriría informar cuántas propuestas recibió, cuáles cuestionaron medidas específicas, con qué criterios fueron evaluadas y qué decisiones se adoptaron a partir de ellas. También debería explicar las razones para rechazar recomendaciones y establecer vías de revisión de disposiciones jurídicas cuando existan fundamentos para ello.

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La falta de electricidad y conectividad introduce otra desigualdad. Millones de personas sufren las consecuencias de la crisis energética, y los apagones afectan tanto el acceso doméstico a internet como el funcionamiento de las telecomunicaciones.

Los habitantes de áreas rurales, los adultos mayores, las familias con menores ingresos y quienes viven en territorios con interrupciones eléctricas más frecuentes afrontan obstáculos adicionales para utilizar la plataforma. La muestra de opiniones puede quedar condicionada por la capacidad de conexión de los participantes y no reflejar a los sectores más afectados por las reformas.

Las medidas alcanzan de manera diferente a trabajadores, jubilados, consumidores, empresas estatales, emprendedores privados y familias que dependen de servicios y subsidios públicos. La información que procese Soberanía será remitida a los organismos responsables de las políticas cuestionadas.

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