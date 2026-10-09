Un premio de periodismo reconoce una investigación sobre corrupción sanitaria en Cuba

El Premio Roche de Periodismo en Salud reconoció a cuatro periodistas cubanas por investigar la corrupción en el sistema sanitario de la isla./ (Yamil Lage/AFP)

Guardar

El Premio Roche de Periodismo en Salud 2026 reconoció este miércoles a las periodistas cubanas Luz Escobar, Mel Herrera, Laura Vargas y Náyare Menoyo por una investigación sobre la corrupción en el sistema sanitario de Cuba, donde los pacientes pagan por prestaciones y medicamentos que deberían recibir sin costo.

El galardón, en la categoría de Periodismo escrito, distinguió el reportaje La privatización silenciosa: prácticas de corrupción en el Sistema Nacional de Salud cubano, publicado en julio de 2025 por Casa Palanca. La investigación compitió con 319 trabajos presentados en esa categoría, según consignó el medio cubano 14ymedio.

PUBLICIDAD

El certamen internacional recibió 699 postulaciones de 20 países y fue organizado por la farmacéutica suiza Roche, a través de su división latinoamericana, con la secretaría técnica de la Fundación Gabo. El fallo se conoció en San José, Costa Rica.

La investigación encuestó a 2,141 residentes en Cuba a comienzos de 2025 y concluyó que el 74.3% de quienes requirieron atención médica pagó por servicios o fármacos que tendrían que ser gratuitos. El 78% recurrió a contactos personales para conseguir consultas, tratamientos o diagnósticos.

El 80.1% de las personas consultadas necesitó atención sanitaria durante el año previo, pero solo el 9.2% obtuvo siempre los servicios requeridos. Un 54.6% los recibió únicamente algunas veces y otro 13% nunca logró acceder a ellos.

PUBLICIDAD

Imagen de referencia. La encuesta realizada por la plataforma CubaData reveló que el 74,3% de los consultados en Cuba pagó por servicios médicos o fármacos. /(FOTO: Proceso Digital)

Los datos fueron elaborados con cifras de la plataforma CubaData, administrada por Pablo Díaz Espí, director de Diario de Cuba, y de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Según informó 14ymedio, el trabajo describe una red de intermediarios y empleados del sector que facilitan consultas, operaciones, diagnósticos y medicamentos a cambio de dinero o favores.

Las carencias de instrumental, el éxodo de profesionales y la dificultad para acceder a tratamientos por los canales habituales alimentan ese mercado informal. La investigación también examina el deterioro hospitalario por la falta de medicamentos, anestesia, reactivos e insumos quirúrgicos.

Dianelis, una paciente de Santiago de Cuba, esperó seis años para una operación de fibromas y terminó pagando 25,000 pesos por el procedimiento. Además, debió comprar el instrumental necesario para ser intervenida.

PUBLICIDAD

Arysa Hernández, residente en La Habana, relató que desembolsó 10,000 y 15,000 pesos por dos ingresos hospitalarios y las cesáreas correspondientes. Los cobros también alcanzan tratamientos odontológicos y estudios: una consulta con empastes puede costar entre 700 y 2,000 pesos, una extracción dental llega a 3,000 y el uso de un equipo de rayos X puede requerir hasta 1,500 pesos.

Una privatización encubierta del sistema sanitario

Las autoras definen el fenómeno como una “privatización encubierta” que profundiza las desigualdades y coloca a los pacientes de menores recursos en una situación especialmente vulnerable, incluso frente a urgencias médicas. Para muchas personas, las opciones se reducen a soportar esperas prolongadas, abandonar tratamientos o pagar para obtenerlos.

PUBLICIDAD

El jurado premió esfuerzo de las periodistas, considerando la difícil situación que enfrentan bajo la dictadura de Miguel Díaz Canel. /(REUTERS/Norlys Perez)

Las autoridades cubanas han reconocido delitos vinculados con el robo y desvío de recursos sanitarios, además de la venta ilegal de servicios, medicamentos e insumos. En abril de 2025, Granma informó que esas prácticas figuraban entre las tendencias negativas detectadas durante el balance anual del Ministerio de Salud Pública.

El jurado, integrado por la periodista argentina Roxana Tabakman y el periodista español Nuño Domínguez, con la asesoría del médico español Joan Carles March Cerdá y la experta colombiana en economía de la salud Carmen Eugenia Dávila, consideró que el trabajo aborda un problema “extremadamente sensible y difícil de documentar en un contexto de fuerte opacidad institucional”.

PUBLICIDAD

También calificó la investigación como “una destacable iniciativa periodística que sortea la censura en la Isla” y destacó la combinación de testimonios, encuestas, análisis jurídico y datos económicos para demostrar el alcance de los cobros ilegales.

Casa Palanca fue creado en 2021 por periodistas y activistas cubanas que viven dentro y fuera de la Isla. El colectivo ofrece protección y apoyo a mujeres y personas no binarias vinculadas al periodismo, y realiza investigaciones con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

“Este reconocimiento significa muchísimo para nosotras y, especialmente, para el periodismo independiente cubano”, escribió Luz Escobar, colaboradora de 14ymedio, en la publicación de Facebook de la Fundación Gabo que anunció el premio. La periodista afirmó que investigar la situación sanitaria cubana fue “un enorme desafío”, pero también una responsabilidad con quienes confiaron sus historias al equipo.

PUBLICIDAD

“Recibimos este premio en nombre de Casa Palanca, CubaData y de todas las personas que hicieron posible La privatización silenciosa”, añadió Escobar. Los equipos ganadores de la decimocuarta edición recibieron un trofeo y un diploma, y un representante de cada uno podrá asistir con los gastos cubiertos al Festival Gabo 2027, en Bogotá.