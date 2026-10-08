¿Quién era Tania, la presunta novia guerrillera del Che, y cuál fue su papel en la Cuba revolucionaria?

Haydée Tamara Bunke Bider nació en Buenos Aires en 1937 y se trasladó a Alemania Oriental con su familia en 1952. (Fotografía tomada en Bolivia ARCHIVO)

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Una identidad falsa, una red de contactos y el acceso a sectores económicos de Bolivia fueron piezas centrales en la historia de Haydée Tamara Bunke Bider, conocida como “Tania”.

Su papel en la estructura vinculada a Ernesto “Che” Guevara no estuvo en el frente de batalla durante la mayor parte de su misión, sino en una tarea menos visible: abrir puertas, obtener información y sostener una operación clandestina desde las ciudades.

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Nacida en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1937, Bunke era hija de exiliados alemanes que habían dejado Europa ante el avance del nazismo. La familia regresó a Alemania Oriental en 1952.

Allí estudió idiomas y se vinculó con organizaciones juveniles comunistas, una formación que la llevó a combinar actividad política, capacidad de traducción y vínculos internacionales.

Tamara Bunke, conocida como "Tania la Guerrillera” Tamara Bunke conoció a Ernesto Che Guevara en 1960 durante la visita de una delegación cubana a Alemania Oriental. (Foto ARCHIVO)

Bunke conoció a Guevara en 1960, durante una visita de una delegación cubana a Alemania Oriental. El revolucionario argentino era entonces una figura del nuevo gobierno cubano y participaba de gestiones económicas tras el triunfo de la Revolución.

La relación entre ambos se consolidó en el terreno político. En 1961, Bunke se trasladó a Cuba, donde trabajó como intérprete y colaboró con organismos vinculados a la educación, la solidaridad internacional y la Federación de Mujeres Cubanas.

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Su paso por la isla coincidió con los años en que el gobierno cubano buscaba ampliar sus relaciones comerciales, diplomáticas y políticas fuera de América.

En ese contexto, el manejo de varios idiomas y la posibilidad de desenvolverse entre interlocutores de distintos países eran recursos de valor para las estructuras estatales y partidarias.

Durante ese período, recibió preparación para tareas clandestinas. Adoptó el nombre de guerra “Tania” y comenzó a utilizar identidades alternativas.

Su perfil combinaba formación política, dominio de lenguas y capacidad para moverse en ámbitos sociales diversos, tres condiciones que resultaban necesarias para una misión encubierta.

Bunke estableció contactos con funcionarios, empresarios y diplomáticos para financiar la logística rebelde. (Foto ARCHIVO)

Una red urbana con acceso a sectores de poder

En octubre de 1964 llegó a Bolivia bajo el nombre de Laura Gutiérrez Bauer. Se presentó como una investigadora interesada en el folclore local, dio clases de alemán y construyó vínculos en La Paz. Su objetivo era organizar una red de apoyo para la futura guerrilla que Guevara preparaba en el país.

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El aspecto económico de esa tarea fue decisivo. La estructura necesitaba dinero, documentación, vehículos, lugares seguros y contactos que permitieran circular sin despertar sospechas. Bunke logró relacionarse con funcionarios, empresarios, diplomáticos y miembros de sectores medios y altos de la sociedad boliviana.

En 1966 contrajo matrimonio con el estudiante boliviano Mario Martínez Álvarez. La unión le permitió obtener la ciudadanía boliviana, un documento que facilitó su permanencia en el país y sus movimientos internos.

La documentación legal era una herramienta operativa, porque reducía los controles sobre una extranjera vinculada a actividades políticas.

Su trabajo incluyó tareas de información y logística para los integrantes de la expedición. La red urbana buscaba conectar los recursos disponibles en las ciudades con el foco guerrillero instalado en la zona de Ñancahuazú.

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Los documentos disponibles muestran un vínculo político y operativo entre Tania y Guevara sin evidencias de un romance. REUTERS/Ricardo Arduengo

El vínculo con el Che y el final de la misión

La idea de que “Tania” fue la novia de Guevara se instaló en relatos posteriores, películas y libros. No existen pruebas concluyentes de una relación sentimental entre ambos.

La información disponible permite establecer una relación política, operativa y de confianza, aunque también hubo tensiones por el cambio de Bunke desde el trabajo clandestino urbano hacia la guerrilla.

A comienzos de 1967, el hallazgo de documentos en un vehículo vinculado a ella expuso parte de la red. Bunke dejó La Paz y se incorporó a la columna guerrillera. Murió el 31 de agosto de 1967 en una emboscada del Ejército boliviano durante el cruce del río Grande.

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Su historia quedó asociada a una operación que dependía tanto de las armas como de los recursos, los documentos y las relaciones construidas fuera de la selva.