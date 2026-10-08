Cuba

¿Quién era Tania, la presunta novia guerrillera del Che, y cuál fue su papel en la Cuba revolucionaria?

Haydée Tamara Bunke Bider nació en Buenos Aires, se formó en Alemania Oriental y llegó a Cuba tras conocer a Ernesto “Che” Guevara. Bajo el nombre de guerra Tania, participó en una red clandestina que apoyó la guerrilla en Bolivia

Haydée Tamara Bunke Bider nació en Buenos Aires en 1937 y se trasladó a Alemania Oriental con su familia en 1952. (Fotografía tomada en Bolivia ARCHIVO)
Haydée Tamara Bunke Bider nació en Buenos Aires en 1937 y se trasladó a Alemania Oriental con su familia en 1952. (Fotografía tomada en Bolivia ARCHIVO)
Guardar

Una identidad falsa, una red de contactos y el acceso a sectores económicos de Bolivia fueron piezas centrales en la historia de Haydée Tamara Bunke Bider, conocida como “Tania”.

Su papel en la estructura vinculada a Ernesto “Che” Guevara no estuvo en el frente de batalla durante la mayor parte de su misión, sino en una tarea menos visible: abrir puertas, obtener información y sostener una operación clandestina desde las ciudades.

PUBLICIDAD

Nacida en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1937, Bunke era hija de exiliados alemanes que habían dejado Europa ante el avance del nazismo. La familia regresó a Alemania Oriental en 1952.

Allí estudió idiomas y se vinculó con organizaciones juveniles comunistas, una formación que la llevó a combinar actividad política, capacidad de traducción y vínculos internacionales.

Tamara Bunke, conocida como "Tania la Guerrillera” Tamara Bunke conoció a Ernesto Che Guevara en 1960 durante la visita de una delegación cubana a Alemania Oriental. (Foto ARCHIVO)
Tamara Bunke, conocida como "Tania la Guerrillera” Tamara Bunke conoció a Ernesto Che Guevara en 1960 durante la visita de una delegación cubana a Alemania Oriental. (Foto ARCHIVO)

El contacto con Cuba y el encuentro con Guevara

Bunke conoció a Guevara en 1960, durante una visita de una delegación cubana a Alemania Oriental. El revolucionario argentino era entonces una figura del nuevo gobierno cubano y participaba de gestiones económicas tras el triunfo de la Revolución.

La relación entre ambos se consolidó en el terreno político. En 1961, Bunke se trasladó a Cuba, donde trabajó como intérprete y colaboró con organismos vinculados a la educación, la solidaridad internacional y la Federación de Mujeres Cubanas.

PUBLICIDAD

Su paso por la isla coincidió con los años en que el gobierno cubano buscaba ampliar sus relaciones comerciales, diplomáticas y políticas fuera de América.

En ese contexto, el manejo de varios idiomas y la posibilidad de desenvolverse entre interlocutores de distintos países eran recursos de valor para las estructuras estatales y partidarias.

Durante ese período, recibió preparación para tareas clandestinas. Adoptó el nombre de guerra “Tania” y comenzó a utilizar identidades alternativas.

Su perfil combinaba formación política, dominio de lenguas y capacidad para moverse en ámbitos sociales diversos, tres condiciones que resultaban necesarias para una misión encubierta.

Bunke estableció contactos con funcionarios, empresarios y diplomáticos para financiar la logística rebelde. (Foto ARCHIVO)
Bunke estableció contactos con funcionarios, empresarios y diplomáticos para financiar la logística rebelde. (Foto ARCHIVO)

Una red urbana con acceso a sectores de poder

En octubre de 1964 llegó a Bolivia bajo el nombre de Laura Gutiérrez Bauer. Se presentó como una investigadora interesada en el folclore local, dio clases de alemán y construyó vínculos en La Paz. Su objetivo era organizar una red de apoyo para la futura guerrilla que Guevara preparaba en el país.

El aspecto económico de esa tarea fue decisivo. La estructura necesitaba dinero, documentación, vehículos, lugares seguros y contactos que permitieran circular sin despertar sospechas. Bunke logró relacionarse con funcionarios, empresarios, diplomáticos y miembros de sectores medios y altos de la sociedad boliviana.

En 1966 contrajo matrimonio con el estudiante boliviano Mario Martínez Álvarez. La unión le permitió obtener la ciudadanía boliviana, un documento que facilitó su permanencia en el país y sus movimientos internos.

La documentación legal era una herramienta operativa, porque reducía los controles sobre una extranjera vinculada a actividades políticas.

Su trabajo incluyó tareas de información y logística para los integrantes de la expedición. La red urbana buscaba conectar los recursos disponibles en las ciudades con el foco guerrillero instalado en la zona de Ñancahuazú.

Los documentos disponibles muestran un vínculo político y operativo entre Tania y Guevara sin evidencias de un romance. REUTERS/Ricardo Arduengo
Los documentos disponibles muestran un vínculo político y operativo entre Tania y Guevara sin evidencias de un romance. REUTERS/Ricardo Arduengo

El vínculo con el Che y el final de la misión

La idea de que “Tania” fue la novia de Guevara se instaló en relatos posteriores, películas y libros. No existen pruebas concluyentes de una relación sentimental entre ambos.

La información disponible permite establecer una relación política, operativa y de confianza, aunque también hubo tensiones por el cambio de Bunke desde el trabajo clandestino urbano hacia la guerrilla.

A comienzos de 1967, el hallazgo de documentos en un vehículo vinculado a ella expuso parte de la red. Bunke dejó La Paz y se incorporó a la columna guerrillera. Murió el 31 de agosto de 1967 en una emboscada del Ejército boliviano durante el cruce del río Grande.

Su historia quedó asociada a una operación que dependía tanto de las armas como de los recursos, los documentos y las relaciones construidas fuera de la selva.

Temas Relacionados

GuerrillaCubaErnesto “Che” Guevara“Che” Guevaraorganizaciones juveniles comunistasGuerrilla cubana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuba registra más de 11 mil casos de dengue y supera 9 veces el promedio esperado en lo que va de 2026

Los reportes del Observatorio Global advierten sobre un acumulado superior a los once mil enfermos en la nación caribeña mientras el desabastecimiento de insumos y los apagones complican la atención de los pacientes

Cuba registra más de 11 mil casos de dengue y supera 9 veces el promedio esperado en lo que va de 2026

¿Qué cuestionan los cubanos sobre los mercados de barrio promovidos para vender alimentos básicos a precios reducidos?

La consulta oficial reunió testimonios desde varias provincias, entre ironías, ausencias locales y dudas económicas que exponen una distancia persistente frente a las expectativas anunciadas por autoridades durante semanas recientes

¿Qué cuestionan los cubanos sobre los mercados de barrio promovidos para vender alimentos básicos a precios reducidos?

¿Quién es el científico cubano que vende café para sobrevivir a la crisis?

El investigador, asociado al desarrollo del suplemento Trofín, recurrió junto con su hija a un carrito donde vende café, tras probar otras alternativas de ingreso para cubrir los gastos básicos del hogar familiar

¿Quién es el científico cubano que vende café para sobrevivir a la crisis?

Cubana trató su alergia con plátano hervido y agua dulce ante la escasez de medicinas, pese a no contar con respaldo científico

El testimonio de una joven que evitó acudir al hospital refleja las dificultades de acceso a fármacos, reconocidas por Miguel Díaz-Canel, quien las atribuyó a la falta de divisas para importaciones y materias primas

Cubana trató su alergia con plátano hervido y agua dulce ante la escasez de medicinas, pese a no contar con respaldo científico

La proporción de adultos mayores frente a niños en La Habana alcanzó un nivel sin precedentes en la historia reciente de Cuba

Una sola cifra resume la transformación demográfica de la capital cubana: casi medio millón de personas superan los 60 años, frente a poco más de 260,000 menores de 15, en medio de una emigración masiva

La proporción de adultos mayores frente a niños en La Habana alcanzó un nivel sin precedentes en la historia reciente de Cuba

TECNO

La IA Gemini de Google llega a Gmail, Calendar, Docs, Sheets y Presentaciones con agentes de IA

La IA Gemini de Google llega a Gmail, Calendar, Docs, Sheets y Presentaciones con agentes de IA

Microsoft anuncia mejora de la función de búsqueda en Windows 11: más rápida y menos consumo de RAM

Ella fue Margaret Hamilton, la mujer que desarrolló el software para que el hombre fuera a Luna por primera vez

Tesla intensifica su ofensiva para llevar Full Self-Driving, una tecnología de conducción asistida

Carrera espacial: qué capacidades tiene Argentina y qué lugar ocupa en la industria

ENTRETENIMIENTO

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

El hacha que usó Jack Nicholson en “El resplandor” sale a subasta en Londres, junto al archivo personal de Stanley Kubrick

Con el regreso de Bruce Banner, Marvel reveló la verdadera línea de tiempo de Avengers: Doomsday

Lady Gaga revela su rutina de maquillaje en casa tras convertirse en madre junto a Michael Polansky

Taylor Swift clausurará la Academy Museum Gala con una presentación: cuándo será el evento y quiénes serán homenajeados

MUNDO

Crece la tensión entre Corea del Sur y Ucrania por la crisis diplomática de los prisioneros norcoreanos

Crece la tensión entre Corea del Sur y Ucrania por la crisis diplomática de los prisioneros norcoreanos

Apagones y cortes de servicio golpean Kiev tras un nuevo ataque ruso contra la red eléctrica

Un emperador lo inauguró en 1884 y una obra de cinco años lo renovó: así luce el teatro que enorgullece a Budapest

El petróleo subió y se mantiene cerca de USD 105

Rusia dio por concluidas las medidas sanitarias en Irkutsk y descartó riesgo epidemiológico tras la muerte de una científica