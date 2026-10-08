Cuba

Ecuatorianos en Cuba se quedan sin voto ante ruptura diplomática con el régimen

La autoridad electoral suspendió la instalación de mesas en La Habana para los próximos comicios del organismo de control social, afectando a la comunidad residente por la ausencia consular

Un funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE) transporta una urna electoral durante una jornada de votación anticipada, que consiste en llevar las urnas a los hogares de personas mayores y con discapacidad antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, en Guayaquil, Ecuador, el 11 de abril de 2025. REUTERS/Daniel Becerril
Un funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE) transporta una urna electoral durante una jornada de votación anticipada, que consiste en llevar las urnas a los hogares de personas mayores y con discapacidad antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, en Guayaquil, Ecuador, el 11 de abril de 2025. REUTERS/Daniel Becerril
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador resolvió no instalar centros de votación en Cuba para los comicios del 29 de noviembre, debido a la ausencia de relaciones diplomáticas con ambos países. La decisión afecta a los ecuatorianos que residen en La Habana, quienes no podrán participar en la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Según informó la agencia EFE, el pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó por unanimidad la recomendación de su Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales, tras recibir un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana sobre las dificultades para organizar la jornada fuera del país.

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La consejera Elena Nájera indicó que las autoridades identificaron en esas ciudades “condiciones que imposibilitan el adecuado desarrollo del proceso electoral”. La falta de representación diplomática ecuatoriana impide coordinar aspectos operativos como la definición de los recintos, la capacitación de los miembros de mesa, el traslado de los paquetes electorales y la asignación de recursos.

Solo el voto por el CPCCS para ecuatorianos en el exterior

Los ecuatorianos que viven fuera del país tienen habilitado el voto únicamente para elegir a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución que interviene en la designación de varias autoridades de control.

Trabajadores electorales abren una urna en el Consejo Nacional Electoral en Guayaquil, Ecuador, el 9 de febrero de 2025. REUTERS/Luisa González
Trabajadores electorales abren una urna en el Consejo Nacional Electoral en Guayaquil, Ecuador, el 9 de febrero de 2025. REUTERS/Luisa González

Entre sus atribuciones figura la elección de quienes estarán al frente de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría General del Estado, entre otras entidades. Por ese motivo, la decisión del CNE deja sin posibilidad de sufragar a los ciudadanos registrados en los consulados de La Habana.

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La medida no modifica el calendario electoral dentro de Ecuador. Más de 13 millones de ciudadanos están habilitados para participar en la votación del 29 de noviembre, cuando se renovarán autoridades locales y se elegirán los miembros del CPCCS.

La jornada incluye la elección de 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales, además de sus respectivos suplentes. El proceso también contempla otras dignidades de representación territorial.

La crisis diplomática con Cuba que dejó sin embajada a Ecuador

La imposibilidad de organizar los comicios en Cuba se vincula con el quiebre de los vínculos entre Quito y La Habana durante este año. El 4 de marzo, el Gobierno de Daniel Noboa retiró al embajador ecuatoriano en Cuba, José María Borja López, y declaró persona non grata al jefe de la misión diplomática cubana en Quito junto con parte de su personal.

La medida derivó en la ausencia de representación diplomática entre los dos países, aunque entonces no se anunció formalmente una ruptura de relaciones. El documento, cuya autenticidad fue comprobada por Infobae, otorgó 48 horas al embajador cubano y a otros funcionarios para abandonar Ecuador.

La gente ondea una bandera cubana mientras la policía hace guardia frente a la embajada de Cuba en Quito, Ecuador, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Carlos Noriega)
La gente ondea una bandera cubana mientras la policía hace guardia frente a la embajada de Cuba en Quito, Ecuador, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Carlos Noriega)

El decreto firmado por Noboa también puso fin a las funciones de Borja López como embajador concurrente ante Jamaica, la Mancomunidad de Dominica y San Vicente y las Granadinas, misiones que dependían de la sede diplomática ecuatoriana en La Habana.

Además, los ecuatorianos en Venezuela tampoco podrán votar debido a que también rompieron relaciones diplomáticas. En ese caso, el CNE señaló que la falta de vínculos diplomáticos también impide desplegar la estructura necesaria para garantizar el sufragio. La resolución alcanzó a las circunscripciones electorales de Caracas y Valencia, donde viven ciudadanos ecuatorianos registrados para votar en el exterior.

La decisión del organismo electoral establece que el proceso continuará en las demás sedes habilitadas fuera de Ecuador, donde las autoridades puedan asegurar la logística y las garantías requeridas para la votación.

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