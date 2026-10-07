Un choque entre un autobús y un camión deja un muerto y ocho heridos en Camagüey

Equipos de rescate de Cuba atienden a los pasajeros tras un accidente de autobús en Camagüey que dejó un fallecido y ocho heridos. (Radio Camagüey)

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Un hombre murió y otras ocho personas resultaron heridas este martes tras un muerto y ocho heridos en la Carretera Central de Cuba, a la altura de la provincia de Camagüey, en el centro-este del país.

El siniestro involucró a un autobús de Viazul, empresa estatal cubana de transporte de pasajeros en larga distancia, que cubría la ruta entre Santiago de Cuba y La Habana, y a un camión que permanecía detenido sobre la vía debido a desperfectos técnicos, según informó Radio Camagüey, emisora estatal cubana, citada por la agencia EFE.

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Las causas y las circunstancias precisas del impacto no fueron detalladas por las autoridades. Tampoco se difundió la identidad de la víctima fatal ni de los pasajeros que recibieron asistencia médica después del choque.

Fractura de pelvis y estado grave en uno de los heridos

Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech, en el municipio de Camagüey. El centro médico informó que una de las personas lesionadas sufrió una fractura de pelvis y permanece en estado grave.

Los otros siete pacientes atendidos tras el accidente no presentan lesiones que pongan en riesgo sus vidas, de acuerdo con el parte difundido por la institución sanitaria.

El ómnibus realizaba un recorrido de larga distancia entre el extremo oriental de la isla y la capital cubana. Viazul opera conexiones de pasajeros entre distintas ciudades del país.

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El choque ocurrió en la Carretera Central, una de las principales vías cubanas, que atraviesa el territorio de este a oeste y conecta numerosas capitales provinciales. La ruta concentra tránsito de vehículos particulares, transporte de carga y ómnibus de pasajeros.

Equipos de salvamento y rescate atienden a los afectados tras un accidente de tránsito de un autobús en Camagüey, Cuba. (Radio Camagüey)

153 muertes viales en Cuba en el primer trimestre de 2026

El accidente se produjo en un contexto de persistencia de los siniestros viales en la isla. Entre enero y marzo de 2026, Cuba registró 1,234 accidentes de tránsito, con un saldo de 153 fallecidos y 1,154 lesionados, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Las autoridades han advertido que siete de cada diez hechos de este tipo dejan víctimas.

Durante 2025 se contabilizaron 7,538 accidentes de tránsito, que causaron 750 muertes y 6,718 heridos. Aunque la cantidad total de accidentes se mantuvo en niveles similares a los de 2024, el número de fallecidos aumentó cerca de un 20%.

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Las entidades especializadas identificaron al choque entre vehículos como la modalidad de accidente con mayor riesgo para conductores, pasajeros y peatones. También reconocieron un incremento de los hechos que involucran motocicletas, ciclomotores y personas que circulan a pie.

Las calles de La Habana muestran un panorama de deterioro y abandono, con aguas estancadas y edificios deteriorados, reflejo de una situación crítica en la capital cubana.

El deterioro de las vías y otros factores señalados por las autoridades

El estado de calles y carreteras aparece entre los elementos que inciden en la seguridad vial cubana. Las propias autoridades del régimen han asociado ese problema con la falta general de mantenimiento de la infraestructura, en medio de dificultades para realizar reparaciones y conservar la red vial.

A ese escenario se suman desperfectos mecánicos, deficiencias en la señalización, imprudencias al volante y la presencia de vehículos detenidos en rutas de alto tránsito. En el accidente de Camagüey, el camión se encontraba estacionado por una falla técnica cuando fue embestido por el ómnibus, según la información inicial.

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No se informó si las autoridades abrieron una investigación para establecer responsabilidades por el choque ni si el conductor del autobús o del camión figura entre los heridos.